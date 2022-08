Podijeli:







Jutros za Novi dan u ekskluzivnom intervjuu prvi je puta govorio odvjetnik uhićene Marije Ratkić, predsjednice uprave Plinare istočne Slavonije.

Na pitanje je li Ratkić priznala krivnju odvjetnik Petar Pavković je rekao: “Prije nego što odgovorim, htio bih reći kako sam kao njen branitelj u položaju da s jedne strane bih želio zadovoljiti interes javnosti i interes koji branim i njena prava da se brani kako smatra da je najpovoljnije. Ograničit ću se kod odgovora. Nije točno da je Marija Ratkić priznala za što se tereti, to je netočno. Terete je da je pomogla glavnim sudionicima, a ja postavljam pitanje – ako nekome pomažete, valjda biste morali znati da to hoću i da pristajem na to. Marija Ratkić je poznavala i poznaje samo jednu od tih osoba, a to je osoba iz Ine, Damir Škugor. Netočno je da bi ona sudjelovala u ovoj navodnoj zločinačkoj organizaciji radi pribavljanja imovinske koristi.”

“Nikakvu imovinsku korist nije pribavljala”

O dokazima imovinske koristi na računu rekao je: “Pri ispitivanju je iznosila sve podatke o svojoj imovini, primanjima i uputila je na relevantne isprave. Nikakvu imovinsku korist iz ovoga nije pribavljala. Pod uvjetima pod kojima je kupila taj plin, ona ga je prodala zaračunavajući samo manipulativne troškove po 19,5 eura. Je li ona znala, ne mogu o tome govoriti jer ne znam je li znala što se iza brda valja.”

Govoreći o motivima da kupuje plin od Ine pa ga prodaje privatnoj tvrtki, naglasio je: “Ne mogu razgovarati o motivima, nego o činjenicama. Ona ga je po kupljenoj cijeni dalje distribuirala. Je li ona time bila nedovoljno poslovna i gledala i interese svoje tvrtke.”

“Ratkić ne sudjeluje u kaznenom djelu. Iz njenog se iskaza izvlači zaključak i ove činjenice su provjerljive. Ništa od ovoga ne pripada imovinskoj koristi, ništa nije priskrbila”, dodao je.

Na pitanje je li to što je prodavala plin od Ine, bila izravna naredba, Pavković je kazao da nema informaciju da bi joj netko diktirao kako će poslovati. “Podatak da je Škugor utjecao ne mogu potvrditi. Ona je imala primarni interes da opskrbljuje dosadašnje korisnike i nikakav drugi, ovisila je o Ini.”

Na pitanje o podacima za 2020., 2021. i 2022. koliko je Plinara Istočne Slavonije kupovala plina od Ine, odvjetnik je rekao da ne zna i da ne može na to odgovoriti. “Možda sam propustio da negdje postoji taj podatak”, rekao je.

Ostavka podnesena, čeka se odgovor

Što se tiče je li upozoravala na stanje u Plinari, rekao je: “To su mi pitanje već postavljali. Nemam tu ifnormaciju da bi ona upozorila na nešto. Dopuštam da mnoge stvari ne znam s obzirom na tijek istraživanja. Hoće li se o tome nešto pojaviti, ne znam.”

“Podnosila je redovite izvještaje o stanju poslovanja. Mislim da su tromjesečni. Vjerojatno je podnosila te izvještaje županiji koja je osnivač Plinare. Tu informaciju sam dobio iz razgovora da je redovno izvještavala, a o njihovom sadržaju ne znam. Imao sam malo razgovora s njom, sad ću ići k njoj u zatvor.”

“Ona nije priznala da bi pomogla bilo kome u ovoj kriminalnoj aktivnosti”, naglasio je ponovno.

O strategiji obrane i ostavci Ratkić Pavković je rekao: “Strategija obrane, i da imam koncepciju, neću iznositi. Obrana je dala sugestije i složili smo izjavu da neopozivo sa 28. kolovoza podnosi ostavku na mjesto direktorice Plinare. Taj akt smo prezentirali na istražnom ročištu, predali sucu. Očekivao sam da će istražna sutkinja prihvatiti taj akt, očekivao sam više razboritosti. To ne bi trebalo utjecati na odluku da je se pusti odmah na slobodu. No, odluka je takva kakva je, da je i njoj određen istražni zatvor. Taj akt smo jučer uputili i na županiju i poduzeli smo sve mjere da je razriješe dužnosti. Kad dobijemo odluku, podnijet ćemo prijedlog da je se pusti iz istražnog zatvora.”

Na pitanje može li Ratkić postati svjedok pokajnik pod nekim okolnostima, rekao je: “Teško je na to odgovoriti, ali koliko znam, ona neće biti u tom položaju. To je osoba koja je sudionik. Siguran sam da ona taj položaj ne treba niti može imati. Vjerujem da će je optužiti, a onda ćemo razmišljati o njenom položaju. U suštini je već kod prvog očitovanja otvoreno govorila. Ako uspijemo danas riješiti ova pitanja u županiji da se prihvati ostavka i da u registru Trgovačkog suda ovog tjedna to bude registrirano, odmah ćemo zatražiti puštanje iz istražnog zatvora jer time prestaju razlozi zbog kojih je zatvorena.”

Kaže da njegova klijentica nije bila svjesna kaznenog djela. “Je li imala saznanja kako su ostali osumnjičenici poslovali ili sudjelovala u tome, makar ne znajući, teško je spekulirati. Ona u tome nije sudjelovala.”

Komentirajući njihove razgovore odvjetnik je istaknuo da mu je Ratkić rekla da nije sudjelovala u malverzacijama. “U njeno ime sad mogu tvrditi da ona u tome nije sudjelovala. Vidi se kako je taj kolač podijeljen, na njenom računu nema ništa, a tajnih računa nema. Dala je sve podatke o imovini. Izvori njenih prihoda su jasni.”

Na pitanje je li Ratkić članica HDZ-a Pavković je rekao: “Imam informaciju da je članica HDZ-a, ali o tome s njom nisam razgovarao, nije me zanimala stranačka opredijeljenost.” Naglasio je da nije imala razloga nešto izbjegavati te da je od početka jasno otkrivala svoju poziciju.

“Ne znam je li bilo iskorištena”, istaknuo je: “Nije imala interesa za stjecanje profita. Nije ušla u ovaj kriminalni milje kako se tvrdi s bilo kojom ulogom, čak i da nekome nesvjesno pomaže. Je li bila pod pritiskom, prijetnjom partijskom disciplinom, ne bih spekulirao.”

