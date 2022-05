Podijeli:







Izvor: N1

Gost Dnevnika N1 televizije je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Uskoro se navršava godinu dana od dolaska na vlast platforme Možemo u glavnom gradu.

“Iskoristio sam metaforu koja i dalje stoji”, kaže Tomašević na pitanje o svojoj najavi kada je prvi dan došao na posao biciklom. Tada je rekao da je došao biciklom, ali da će upravljati avionom.

“Tempo je brutalan”, kaže dodajući kako je sustav jako velik i trom i 20 godina građen po mjeri jednog čovjeka. Mnogo je požara koji se ugase, a da građani ni ne saznaju za njih, kaže gradonačelnik.

Bandićevi ljudi

Na pitanje što je moglo bolje, Tomašević odgovara kako su ga na neke stvari obvezivali propisi. “Ne mislim da je dobro da postoje javni natječaji za pročelnike. mislim da su to političke funkcije, ali zakon je takav kakav je. Kad radite natječaj za pročelnike, vi imate pismeno testiranje, a na njemu svi koji prođu, moraju biti intervjuirani od strane povjerenstva”, govori. O poništenim natječajima kaže da su oni poništeni jer nije bilo adekvatnih kandidata.

Možemovaca zasad nema na pročelničkim mjestima. “Nama je u interesu da imamo najbolje kandidate”, kaže. ”

Na pitanja o kampanji, Tomašević kaže kako Možemo ima mnogo donacija, više od svih stranaka. “Da ne možemo u Upravno vijeće staviti nekoga tko je donirao sto kuna, to je smiješno”, govori gradonačelnik koji otkriva i da još uvijek nema pravorijeka od Povjerenstva.

Na pitanje kad će onda imati svoju gradsku vladu, jer na pročelničkim mjestima još sjedi mnogo ‘Bandićevih’ ljudi, gradonačelnik kaže: “Nije da smo imali Bandićeve pročelnike, u gradu ima 3.200 zaposlenih. S nekima od njih sam jako zadovoljan. Drugi su kao dotični kojeg ste prikazali u prilogu (Ivica Lovrić, op.a.) i oji je rekao brojne neistine. Meni takvi savjetnici ne trebaju, tu sam kategoriju ukinuo i on će zajedno s ostalima ići na raspolaganje.” Tomašević dodaje i da Zakon o lokalnim službenicima onemogućava da ljudima koji mu ne trebaju pokaže izlazna vrata.

Financije grada

“Mi smo imali situaciju da smo prvi mjesec shvatili da u srpnju nećemo moći isplatiti plaće. Tad smo morli dići 400 miljuna kuna kredita za likvidnost jer novca doslovno nije bilo na računu. To su plaće u gradskoj upravi, poduzećima, ustanovama…. to ne bi mogli platiti, toliko je bila prazna blagajna. U zadnjih 11 mjeseci smo državi vratili 800 milijuna kuna, usprkos svemu. Stabilizirali smo financije. Smanjujemo kašnjenja u plaćanju.

“Rupa je bila, na razini akumuliranog deficita, milijardu i 400 milijuna kuna. Tako smo došli do kašnjenja u plaćanju prema ustanovama i dobavljačaima. Mi sad prvi put imamo projiciran suficit od 300 milijuna kuna”, kaže Tomašević koji nije htio reći konkretne brojke o tome koliko je grad u deficitu jer ih čuva za pressicu sutra. “Deficit je gotovo minimalan za 2021. iako smo došli tek u drugoj polovici godine i morali napraviti rebalans”, kaže.

Na pitanje ima li sada, nakon što je gotovo godinu dana u njegovoj fotelji, više razumijevanja za Bandića, njegov nasljednik na čelu glavnog grada kaže kako nikada neće imati razumijevanja za to. “Očito nije bio pošten, što sve optužnice sada pokazuju”, govori Tomašević.

“Bilo je svačega, optužnice USKOK-a govore same za sebe”, kaže gradonačelnik dodajući kako ne može o svemu govoriti, ali da je primarno da “oni koji su odgovorni, za to i odgovaraju”.

Što je napravio u mandatu?

O tome koje tri stvari je napravio, a da to nisu stvari koje je započeo Bandić, kaže kako se za godinu dana ne može nešto izgraditi. Navodi primjer žičare kao nešto što je završeno. “Neke projekte smo završili, neke pokrenuli, neke projekte obnove, poput Domovinskog mosta. Mislimo do kraja mandata uložiti 400 milijuna kuna za obnovu mostova. Neke stvari radimo koje nisu politički oportune, ali su u interesu građana i mislim da će građđani to znati cijeniti”, kaže.

Što se tiče gospodarenja otpadom, kaže kako sada gradsko poduzeće radi posao koji je prije radila privatna firma. Što se tiče 1.7. kao datuma kada će početi novi sustav odvoza otpada, Tomašević kaže kako neke stvari još uvijek nisu završene, ali da taj datum zasad ostaje te da se ide s novom odlukom o komunalnom redu.

“Ako stignemo do 1.7., bit će 1.7., ako ne, produžit ćemo”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.