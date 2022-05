Gošća Intervjua tjedna je odvjetnica Vanja Jurić

Podijeli:







Izvor: N1

U slučaju Mirele Čavajde i njezinog zahtjeva za medicinski prekid trudnoće oko kojeg ovoga tjedna svi imamo mišljenje, stav, emociju i priču za podijeliti – ključna je stvar samo jedno: ima li ona u Hrvatskoj pravo slobodno odlučiti o rađanju djeteta sve do trenutka poroda?

Važeći zakon kaže da žena ima pravo na prekid trudnoće do 10. tjedna bezuvjetno, a nakon 10. tjedna samo ako ispunjava jedan od tri uvjeta: ugroza života i zdravlja same žene, ako liječnici očekuju da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama ili kad je do začeća došlo kaznenim djelom.

Ključno je pitanje dakle: ako je ijedan od ovih uvjeta ispunjen – tko onda odlučuje o prekidu trudnoće: majka ili država u vidu povjerenstva?

O tome raspravljamo ove nedjelje u Točki na tjedan s Natašom Božić. Čut ćemo još jednom argumente ministra Vilija Beroša te odvjetnice Vanje Jurić koja je gošća Intervjua tjedna, ali i saborskih zastupnika Branka Bačića (HDZ) i Arsena Bauka (SDP) – jer Sabor je zakonodavac, a već pet godina ignorira odluku Ustavnog suda da Hrvatska treba novi, suvremeniji zakon o prekidu trudnoće.

Aktualne političke događaje komentiraju Hrvoje Krešić (Nova TV) i Irena Frlan Gašparović (Telegram).

Novi izborni sustav za biranje europarlamentaraca za TNT pojašanjava Violeta Simeonova, iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

Točka na tjedan s Natašom Božić, nedjeljom od 9 do 12 samo na N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.