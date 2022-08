Podijeli:







Izvor: N1

Gordan Žanić, ravnatelj Uprave za financijske poslove i javnu nabavu, dao je izjavu za medije povodom obnove sanitarnih čvorova u Ministarstvu zdravstva.

“Zgrada je iz 1980. godine i nije bilo značajnijih radova od tada. Od 2017. pokušavamo obnoviti sanitarne čvorove i ne uspijevamo”, rekao je.

VEZANE VIJESTI FOTO Pogledajte WC-e u Ministarstvu zdravstva: “Sram nas je stranih delegacija” Ministarstvo zdravstva oglasilo se o natječaju za zahode i četkama od 700 kuna

Navodi da smatraju da je ranija cijena bila preniska pa se nitko nije javio na natječaj.

“Zato smo i digli cijenu jer se digla cijena građevinskih radova i materijala. Procijenjena vrijednost je 2,3 milijuna kuna za osam sanitarnih čvorova”, kazao je Žanić.

“Četke sigurno neće biti nabavljene za 700 kuna, to su okvirne slike. Netko ih je stavio, vjerojatno projektankt i one su ostale. To definitivno nije ono što će se nabavljati. Nabavljat će se najobičnije četke”, rekao je Žanić.

Naglasio je da natječaj još nije završen, vrijeme je žalbe i natječaj je podložan promjenama.

“Pola toga ne radi, ono što radi, ne može se zatvoriti voda”, kazao je Žanić, dodajući da se nada sveobuhvatnijoj rekonstrukciji.

Kaže da se nada da će uskoro početi rekonstrukcija i da neće ući u sedmu godinu bez obnovljenih sanitarnih čvorova.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.