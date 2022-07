Goran Gazdek: Tolušić je donedavno bio poljoprivrednik kad ga tata natjera

Podijeli:







Izvor: Davor Javorovic/PIXSELL

Uhićeni bivši ministar Tomislav Tolušić i njegov suosumnjičenik poslijepodne su u Zagrebu predani pritvorskom nadzorniku, a očekuje ih ispitivanje u Uredu europskog javnog tužitelja. Tolušić i zaposlenik Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Željko Ferenc jutros su po nalogu europskog tužitelja uhićeni u Virovitici gdje su im pretraženi domovi, uredi i druge prostorije koje koriste. Prema pisanju medija Tolušića istražitelji sumnjiče da je dobio bespovratnih 2,5 milijuna kuna za projekt u kojemu je bilo predviđeno 50-postotno subvencioniranje, dok je drugu polovicu morao financirati sam. Tolušić je pritom, prema pisanju Jutarnjeg lista, lažno prikazao da ima 50 posto vlastitih sredstava za vinariju, kako bi ishodio dobivanje bespovratnih sredstava.

Vlasnik i urednik portala Virovitica.net Goran Gazdek za Newsroom je govorio o uhićenju bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Kroz medije se više puta provlačila sumnja oko toga da Tolušić mulja s poticajima?

“Od početka je bilo sumnjivo pitanje novca, odnosno 4,5 milijuna kuna koliko vrijedi njegova vinarija, velebna, kako smo mi to pisali, zbog čega se on ljutio i tužio nas. Novac je bio pokretač svih tekstova koje su novinari iz različitih redakcija pisali”, rekao je Goran Gazdek.

Na pitanje je li Tolušić i prije političke karijere bio poljoprivrednik, vinar, Gazdek kaže – nije.

“Ne, on se nikad nije bavio poljoprivredom. Pravnik je po struci, a vrlo je mlad ušao u politiku i strelovito je napredovao, završavao stranačke akademije, političku akademiju u Bruxellesu… On je 2009. godine bio kandidat za župana. Mi smo organizirali 10 pitanja za kandidate, a on je na pitanje – koji vam je hobi odgovorio da su to nogomet i vinograd – kad me tata natjera. Vrlo je nerado išao u taj vinograd, na koji se kasnije pozvao da se bavio vinogradarstvom i vinarstvom”, rekao je Gazdek.

Kirin, Đakić i Tolušić uveli strahovladu u Virovitici

O špekulacijama da je Tolušić bio omiljen u virovitičkom kraju, novinar kaže kako je u pitanju standardno funkcioniranje u lokalnoj politici.

“To je kao i u svim manjim mjestima – stranačka mašinerija. Ovdje je vrlo moćna osovina Ivica Kirin – Josip Đakić – Tomislav Tolušić, koji su u zadnjih 20 godina uveli izvjesnu strahovladu. Jako su se dobro umrežili i praktično se u Virovitici i županiji ništa ne može učiniti bez njih. Tolušić jeste pobijedio na izborima za župana, ali to govori o tome koliko su dobro stranački organizirani i koliko je dobra stranačka i glasačka mašinerija.

Da je on i dalje mio ruku koja ga je postavila, on bi, vjerujem, i dalje bio ministar. Svi koji komentiraju slučaj i uhićenje izražavaju žaljenje što ovo vezano za Tolušića nije provelo hrvatsko pravosuđe”, rekao je novinar i dodao kako on nije bio dio istrage.

“Mene nikada istražitelji nisu pitali, ne znam jesu li druge novinare. No, pokazalo se da su informacije koje smo dobivali iz naših izvora uglavnom bile točne”, rekao je Gazdek.

Naglasio je kako se europski istražitelji ne smiju se dovesti u situaciju da to ‘sfušare’ i izvedu sve kao što bi to mogli hrvatski istražitelji.

“Virovitica je proglašena za grad koji najbolje izvlači novac iz EU-a, ali ako su i drugi to radili kao Tolušić, bit će još posla za istražitelje”, dodao je.

Tužba Tolušića ka portalu Virovitica.net

Prije nekoliko godina objelodanjena je Afera Rox, kada je Tolušić isplivao kao komentator lokalnog portala koji vrijeđa druge ljude.

“Afera Rox dogodila se kada je on pod tim nadimkom sam sebe hvalio na mom portalu, čestitao sam sebi, hvalio je HDZ, hvalio projekte koje je kao župan radio… Nije nam to bilo čudno, jer smo mislili da to radi neki član HDZ-a, no pokazalo se da se radi o županu koji je u komentarima vrijeđao druge… I s tom presudom je on dogurao do mjesta potpredsjednika vlade. Mene je tužio jer sam ga u komentaru nazvao kabadahijom, a taj ga izraz najbolje opisuje. Smetalo mu je što smo njegovu vinariju nazivali velebnom i velikom, te je rekao da će nas pozvati na otvorenje i počatiti vinom. Vino nisam probao, no sve javne službe i sva lokalna uprava i samouprava mora kupovati vino njegove vinarije. U to smo se sami uvjerili, jer se na poslovnim događanjima točilo samo njegovo vino – što pokazuje da je još uvijek jako moćan”, zaključio je Goran Gazdek.

