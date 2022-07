Podijeli:







Izvor: N1

Zastupnik u Skupštini Grada Zagreba Trpimir Goluža u N1 Studiju uživo govorio je o gubicima koje je nagomilala Gradska plinara Zagreb opskrba.

“Uprava Gradske plinare poslala je izvješće, na kojem smo inzistirali. U 2021. godini nastao je gubitak od oko 360 milijuna kuna, a za 2022. rezervirano je bilo 200 milijuna kuna. Dakle, u 10 mjeseci, koliko je do sada Tomislav Tomašević na vlasti u plinskoj godini – koja traje od prvog listopada do kraja rujna, došlo je do gubitka od 560 milijuna kuna”, rekao je Trpimir Goluža.

Uprava nije zaključala cijene i omogućila pozitivno poslovanje

U tvrtki Gradska plinara Zagreb opskrba, Tomašević je naslijedio 150 milijuna kuna dobiti iz prethodnih razdoblja.

PROČITAJTE JOŠ Goluža optužio Tomaševića: Odgovoran je što je Plinara izgubila 562 milijuna kn Kako Zagreb štedi energiju?

“Gubitak je nastao od lipnja 2021. godine do danas. Što se tiče smjena o kojima govori i toga da negdje nije mogao reagirati – izvješće to pobija.

Pod Holdingom postoje Plinara opskrba i Plinara distribucija. Oni su desecima godina bile među najuspješnijim tvrtkama u Holdingu, a probem je u Plinari opskrba i to u segmentu poslovanja s poslovnim subjektima, ne sa građanstvom. Tu su nastali gubici, jer uprava nije zaključala cijene i omogućila pozitivno poslovanje.

Oni nisu na vrijeme uočili i nisu reagirali na adekvatan način. Tomašević nije za to kriv, ali je svakako odgovoran. Za to su krivi u Plinari opskrba. Nije istina da je on sankcionirao ljude koji su krivi za nastali gubitak”, rekao je Goluža.

Upravljanje gradom obavijeno je velom tajne

Kada je u pitanju redukcija ljudi, tu postoje zakonski okviri, kako ne bi dobili odštetne zahtjeve.

“Upozoravao sam gradonačelnika da postupa na možda utuživ način, rekao sam kako može postupati. Upravljanje gradom obavijeno je velom tajne, nismo transparentni kako se obećavalo, niti se odluke tako donose.

Ovo što je Tomašević sramežljivo najavljivao oko prodaje je pokušaj teškog kriminala – Plinara opskrba je stvorila gubitke, a Gradska plinara distribucija je strateški važna za Zagreb i državu. U vlasništvu ima 3000 km plinovoda, a upravlja sa još 1100 km plinovoda. Bez nje ne možete dostaviti plin korisnicima.

On bi zajedno prodao gubitaša i strateški važnu tvrtvu koja vrijedi milijarde. A kao cijenu je naveo sedam milijuna. Klub zastupnika SDP-a neće na to pristati u Skupštini. Ako izgubimo Plinaru distribucija, netko drugi nam može diktirati cijenu plina.

Plinaru distribucija ne treba prodati, onaj tko to učini učinit će težak zločin prema građanima Zagreba. Plinara opskrba treba otići u stečaj. Stečajevi nekih plinara već su se dogodili. Ako Plinara opskrba ode u stečaj, HEP plin ih ne treba ni kupovati”, rekao je Goluža.

Dodao je kako danas cijene plina nisu zaključane – možete ga kupiti po fiksiranim cijenama, a možete prema burzi.

“Opskrba je komunalno poduzeće Zagreba čiji cilj nije profit nego pravovremena opskrba građanstva plinom. 24. veljače krenula agresija na Ukrajinu. Očekivano je bilo da će cijena plina porasti, pa je trebalo 25. veljače zaključati cijenu plina. Do 31. ožujka gubitak Plinare je 28 milijuna kuna.

Naša perspektiva je u kratkoročnom i srednjeročnom periodu – štednja energije”, rekao je Goluža.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.