Izvor: N1 / Nataša Božić

Mostovac Trpimir Goluža komentirao je za N1 probleme u funkcioniranju grada Zagreba.

Na pitanje o odnosima unutar gradske vladajuće koalicije, Goluža kaže: “Izlazi na vidjelo ono što već dugo tvrdim, da je u pitanju prisilna koalicija nastala samo iz potrebe da se formira vlast i da se ljudi iz SDP-a zadovolje pozicijama. Prije svega mislim da Joška Klisovića.”

Glavne teme koje opterećuju građane: Ukidanje mjere roditelj odgojitelj, otkazi u Holdingu, privatizacija Plinare, obnova maksimirskog stadiona… Sve su to teme oko kojih se koalicijski partneri ne slažu, a to opterećuje građane, kaže Goluža.

Što se tiče mogućnosti prijevremenih izbora, Mostovac ne smatra da je to realna opcija.

“Jasno je svima, i građanima i nama, da je Možemo izgubilo mnogo glasača od izbora do danas. Ljudi su razočarani i od onoga što im se obećavalo ostale su samo puke riječi. Možemo nije više u poziciji da bi novim izborima dobilo ovoliko mandata koliko ima sada. Isto je i sa SDP-om”, govori.

Na pitanje je li završio medeni mjesec između Možemo i građana, Goluža kaže: “Razumijemo da im nije lako, ali oni su se za ovo godinama pripremali. Sad vidimo da nema ni ljudi koji su spremni prezeti odgovornost… Posebno me zabrinjava to što nemaju nemaju sklonosti slušati druge, koji nisu članovi vladajuće koalicije, a koji im predlažu stvari koje su korisne.”

Govoreći o mogućnosti privatiziranja zagrebačke Plinare, Goluža kaže kako se “oko stanja u Plinari vode mutne igre”.

“Sad se u kuloarima priča da je Tomašević u 6. mjesecu prošle godine bio obaviješten od Uprave Plinare o mogućnosti značajnog porasta cijene plina, ali da nije reagirao. Ako se utvrdi da je to istina, onda to baca novo svjetlo na njegove tvrdnje u kojima on svu odgovornost stavlja na strukture Plinare koje je postavio HDZ”, kaže.

“Iz vlastitog iskustva znam da je gradonačelnik Tomašević vrlo vješt u manipuliranju podacima i prezentiranju toga u javnosti”, kaže.

Goluža ne zna ni kako bi gradska vlast mogla provesti privatizaciju Plinare.

“Ne znam na koji način Tomašević i njegovi zamjenici Dolenec i Korlaet mogu procijeniti koja je vrijednost Plinare i na temelju čega mogu odrediti za koliko novca će se to prodati. Cijeli postupak je obavijen velom tajne, to nije dobro”, zaključuje.

