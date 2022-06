Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Međunarodna alijansa za sjećanje na Holokaust sastoji se od predstavnika vlada i nevladinih organizacija s ciljem poticanja aktivnosti u obrazovanju, a koje se tiču holokausta. Hrvatska će u 2023. preuzeti predsjedanje tim savezom. Neki članovi više nisu u Akademskoj radnoj grupi IHRA-e. To je neugodno iznenadilo dugogodišnju djelatnicu Hrvatskog povijesnog muzeja, umirovljenu muzejsku savjetnicu, autoricu 30-tak izložbi, Natašu Mataušić i povjesničara Ivu Goldsteina, koji je među najboljim poznavateljima povijesti Drugoga svjetskog rata u Hrvatskoj.

Oboje ste dugi niz godina znanstveno radili na temama koje se tiču antisemitizma, Holokausta, Jasenovca, Auswitza… Jeste li dobili službeno objašnjenje zašto suradnje više nema?

Mataušić: O tome da sam razriješena nisam dobila nikakvu obavijest. Još i ranije, od 2011. sam sudjelovala na sastancima IHRA-e sam sudjelovala na sastancima.

Goldstein: Ja sam član otkad je i Hrvatska članica. Imao sam prekid dok sam bio na mandatu u Parizu, ali sam se 2018. vratio. Bio sam prvi koji je lobirao da Hrvatska dobije ovo predsjedanje. Bilo mi je rečeno, bio sam neugodno iznenađen, kupio sam avionsku kartu, registrirao se… Ja bih mogao otići tamo i ući na zasjedanje, ali ne pada mi na pamet ići tamo i praviti skadnal, nemam živaca za to. Prije tjedan dana me nazvao prijatelj, kad sam već usklađivao stajališta… i rekao mi da nisam na popisu članova delegacije. Onda sam poslao SMS jednoj od osoba iz delegacije i onda mi se javila osoba iz ministarstva i rekla mi da se morala poštivati rodna zastupljenost i da više ne mogu biti u njoj. Naravno da nisam podoban, mislim da su ministri to izveli, na njihovu adresu treba staviti odgovornost za ovu glupavu situaciju. Nije meni jako krivo jer ne idem tamo, ljut sam jer je blesavo od vlade da to radi na takav način.

Je li Hrvatska poduzela korake da spriječi povijesni revizionizam?

Mataušić: Nismo i za sve to je kriva politika. Političari će doći u Jasenovac i govoriti da je NDH bila zločinačka, ali će odmah nakon toga odobriti Thompsonov koncert. Tu je i pozdrav ZDS koji nije nikakav stari pozdrav nego je pod tom sintagmom tisuće ljudi slano u logore.

Goldstein: Ali, onda imate ali. 10 dana nakon Jasenovca se ide na Bleiburg i tamo se govori da je tamo stradala hrvatska vojska. Ustaše i domobrani nisu bili hrvatska vojska, oni su borili protiv hrvatske vojske, a to su bili partizani. Ne moramo partizane zvati hrvatskima, ali ne možemo ustaše i domobrane, odnosno HOS, zvati hrvatskom vojskom. Ne može se govoriti da je tamo ubijeno 200 tisuća ljudi, ne može se govoriti da su tamo ubijani žene i djeca jer to nije istina. Ne može se pričati o NDH kao o državi hrvatskog naroda kad je ona bila zločinačka i izdajnička. To neoustaštvo je karcinom hrvatskog društva i to se mora maknuti. ZDS je vrh ledene sante.

