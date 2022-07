Glavni projektant: Pelješki most ima dušu, a to je za most najvažnije

Podijeli:







Glavni projektant i jedan od autora projekta Pelješkog mosta Marjan Pipenbaher o jednom od najznačajnijih građevinskih projekata u Hrvatskoj govorio je u N1 Studiju uživo.

“To je lijep osjećaj jer sam na ovom mostu više od 10 godina. Sva ta briga sve ove godine prestaje i pretvara se u veliko veselje. Jako sam zadovoljan da je most izgrađen, da je sve bilo OK, da nitko u fazi gradnje nije umro, nije povrijeđen, nije ostao invalid. Osim što je lijep kompletno će spojiti Hrvatsku”, rekao je Marjan Pipenbaher.

VEZANE VIJESTI Niko Pulić: Jedva čekam provesti se Pelješkim mostom Milanović potvrdio da ide na otvaranje Pelješkog mosta Vlada je konačno odlučila: Pelješki most zvat će se – “Pelješki most”

Govoreći o Pelješkom mostu kao svom životnom djelu Pipenbaher je istaknuo:

“Ovaj most je megastruktura, ne samo zbog veličine i dužine, ima 2,4 km. Situiran je u području gdje su bili veliki problemi s temeljima, u potresnom području južne Dalmacije, Crne Gore i Albanije gdje su potresi česti. Drugo, situiran je na mjestu gdje su velike bure i vjetrovi. Sve je to trebalo uvažiti pri konstrukciji, riješili smo to s inovativnim konceptom.”

Dodaje da se radi o jednom od najzahtjevnijih mostova na svijetu: “Svrstava se među pet najvećih i najzahtjevniji mostova u Europi izgrađenih od početka stoljeća. Sve su to high tech mostovi, preko 2 km. To je most koji se u i svijetu svrstava među najzahtjevnije.”

Objasnio je kako su riješili problem potresa i jakih vjetrova, ali ističe:

“Ovakav most mora imati neku svoju arhitekturu, dušu, uklopiti se u krajolik. Na kraju se pokazalo kod ovih mostova da su temelji jako važni i zahtjevni. Utemeljenje je bilo dosta složeno, Kinezi su tu jako dobro povukli, riješili su puno problema.”

Pipenbaher s emocijama zaključuje: “Most uvijek povezuje ljude. Kod svojih mostova ili vijadukata uvijek im dajem neku arhitekturu, most imati neku dušu. Most Pelješac ima tu svoju dušu, jako se lijepo uklapa u prostor, gubi se u brdima, to je jako lijepa struktura i u arhitektonskom smislu, to je najvažnije. To je velika stvar za Hrvatsku.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.