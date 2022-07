Glavna ekonomistica HUP-a: Što se tiče reformi, nama je potrebna šok terapija

Podijeli:







I dok je novi ministar financija Marko Primorac prisezao u Saboru, današnji dan obilježila je dosad rekordna inflacija od 12,1 posto. Antiinflatornih mjera još nema, iako ne nedostaje prijedloga i stručne i političke javnosti. O inflaciji, što nas čeka na jesen, kakva očekivanja imaju od novog ministra financija u Newsroomu je govorila glavna ekonomistica Hrvatske udruge poslodvaca (HUP) Iva Tomić.

“Početkom godine većina ekonomista je očekivala da će se inflacija ispuhati, vidimo da to ne ide te tako. Ovih 12,1 posto je čak iznad onoga što je većina predviđala. Za jednu četvrtinu je razlog cijena energenata, ali vidimo da rastu i cijene hrane i drugih kategorija. Nije lako s takvom inflacijom. Očito je da naša kupovna moć, standard svih građana pada, što će se reflektirati sasvim sigurno i na ekonomski rast”, rekla je Tomić.

HUP je pred bivšeg ministra Marića izašao s nekoliko prijedloga, jedan od njih je povećanje neoporezivog dijela plaća. Novi ministar Primorac već je pred saborskim Odborom rekao da taj prijedlog neće zaživjeti.

“HUP je i bivšem i ovom novom ministru, ali i planiramo dalje, izašao sa setom prijedloga, naš osnovni cilj je porezno rasterećenje rada. Dali smo prijedloge kako bi se to moglo napraviti i naša ideja je bila je ne samo povećavenje neoporezivog dijela plaće, mi smo dali set da se plaće povećaju svima. Prijedlozi su na stolu, otvoreni smo za suradnju. Želimo vidjeti kako zajednički možemo rasteretiti rad. I oporba i vlast su se na Odboru složili da je rad previše opterećen, da postoje neki drugi izvori koje država ne koristi. Sve skupa je trenutno otvoreno. Jednim dijelom je cilj i da se ublaži rast cijena, rast troškova života, ali konačni cilj je zadržavanje radne znage i zapošljavanje”, kaže Tomić.

Mnogi predviđaju tešku, izazovnu jesen, a ministar Primorac kaže da je glavni cilj pomoć najugroženijima.

“Postoje opcije da Vlada može zahvatiti u neke dijelove sustava i omogućiti najugroženijima pomoć. Podržavamo pomoć njima. Ali moram napomenuti da je jedan dio. i to ne mali, dio poslovnog sektora ugrožen zbog rasta cijena, prvenstveno energenata. Poslodavci se suočavaju sa značajnin rastom ulaznih troškova, što ne mogu prebaciti na krajnjeg potrošača i onda moraju krpati te torškove – smanjivanje inesticija, zahvaća se u zalihe, ne povećavaju se plaće, nema zapošljavanja… U novom paketu mjera koje su najavljene za jesen trebaju se uzeti u obzir i građani i poduzetnici. Treba osmisliti mjere da se pomogne najurgoženijima, iako svima cijene rastu, svi to osjećamo i građani i poduzetnici. Što se tiče prijedloga porezne reforme i rasterećenja rada, to je odna idući korak koji bi trebao biti sveobuhvatan”, rekla je Tomić.

Kada su u pitanju reforme, stvari u Hrvatskoj, kaže Tomić, idu sporo.

“Ono što nama treba, što se tiče reformi općenito, citirat ću svog jednog profesora, je šok terapija. Puno više pričamo o reformama, nego što ih stvarno provodimo i godine prolaze. Neke druge stvari su nam se sa poklopile, unatoč snažnom rastu cijena mi prvu polovicu ove godine i cijelu prošlu imamo dosta dobre ekonomske pokazatelje. I dalje se očekuje rast, sve to izgleda kao da je krenulo, ali mi ćemo se bez značajnijeg reformiranja sustava stalno vrtjeti oko rasta od dva-tri posto i nećemo doći do onog prosjeka Europske unije”, rekal je Tomić.

