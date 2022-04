Podijeli:







U Splitu je u nedjelju obilježena 31. godišnjica osnivanja IX. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban, a izaslanik ministra branitelja Tome Medveda, Matko Raos rekao je kako "bez 10. travnja 1941. ne bi bilo ni današnje Hrvatske". Javnost i politički oponenti odmah su osudili takvu izjavu, a Ministarstvo branitelja oglasilo se priopćenjem u kojemu su rekli tek da nije bilo predviđeno nikakvog obraćanje izaslanika. Taj istup komentirao je u Novom danu N1 televizije saborski zastupnik Bojan Glavašević.

“Mene to zaista nije iznenadilo s obzirom na to iz kakvog miljea dolazi Tomo Medved, koji definitivno zna govoriti i ne bi sebi takvo nešto dopustio, ali te stavove puno ljudi iz tog miljea zastupa. Ovo nije situacija gdje se čovjek malo zanio pa si je dozvolio nešto. Naravno da je to sramota i još jedan argument u korist teze da treba vrlo jasno zabraniti ustaške pozdrave i tu retoriku”, govori Glavašević koji smatra i da “takve ljude treba marginalizirati i jasno reći da to što govore nije u skladu s Ustavom”.

“Pojavu osuditi, druga spasiti, čini mi se da je to u pitanju. Čini mi se da je istina da nije bilo predviđeno da on govori, ali na takvim se događajima često dogodi da organizator odluči… Tomo Medved kao ministar branitelja bi morao puno pažljivije birati svoje izaslanike. Osude ovakvih stvari… Ni od Vlade ni od Tome Medveda ne očekujem da će oštrije reagirati”, kaže govoreći o mlakoj reakciji Ministarstva.

O izostanku reakcija od strane koalicijskih partnera kaže: “To je pravo pitanje, što je s koalcijskim partnerima? HSLS i slične stranke ne bi postojali u politici da ih HDZ nije doveo tamo, to su partneri koje HDZ sebi isproducirao. Ali SDSS ima položaj neovisan o tome, kad ne reagiraju na ovakve stvari, njihov kredibilitet naprosto pada”, govori.

“Ta tema je jedan od političkih rasjeda u ovom društvu. Zakon koji bi postavio jasne granice bi riješio taj problem. Pitanje je zašto ga HDZ ne želi riješiti, Plenković bi to mogao, pitanje je zašto neće. Koji god razlog bio, u pitanju je političko licemjerje. To je problem koji treba riješiti jednom za svagda i ići dalje.”

Glavašević upozorava da nove političke opcije to pitanje ne postavljaju kao glavni problem, nego u fokus stavljaju pitanje kvalitete života građana.

Situacija u Splitu

Govoreći o situaciji u Splitu, Glavašević kaže kako smatra da su pokušaji izbjegavanja izbora nedemokratski.

“HDZ idejom imenovanja povjerenika krši zakon. To je dosta problematično”, govori.

Što se tiče rejtinga stranaka, Glavašević kaže kako se “nitko ne zanosi rejtinzima”.

Rekonstrukcija Vlade

Što se tiče rekonstrukcije Vlade, on smatra da je besmislena.

“Rekonstrukcija Vlade je besmislena, mi tražimo izbore. Mi sad već 6 godina imamo Andreja Plenkovića, vidimo da to ne funkcionira. Svaki tjedan imamo afere, svaki je ministar opterećeniji aferama od drugog. Riječ je o sistemskom problemu. Mi ne mislimo da su svi u HDZ-u nužno lopovi, ali očito i ljudi koji su pristojniji i koji nisu iz HDZ-a budu umočeni u korupciju”, zaključuje.

