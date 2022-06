Glavašević: Plenkovićeva taktika slična je Vučićevoj

Podijeli:







Izvor: N1

O značaju rezolucije o odnosima Hrvatske i Njemačke, odnosima Hrvatske i BiH ali i općenitoj situaciji u političkom okruženju, u Newsroomu N1 televizije komentirao je zastupnik zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević.

“S obzirom na to da premijer Plenković i inače ima naviku trivijalizirati ulogu hrvatskog parlamenta, onda očito tako može i za Bundestag. Samo što su ti neki ljevičari, kako ih on zove, igrom slučaja na vlasti u Njemačkoj i to definitivno nije trivijalna stvar”, rekao je Glavašević.

Kako navodi, u premijerovoj izjavi o rezoluciji bilo je zanimljivo promatrati njegovu količinu frustracije.

“Dio te frustracije čak i smatram opravdanim. Kada on kaže da zna čiji je rukopis iza toga, on vrlo jasno daje do znanja da misli na Adisa Ahmetovića, koji je u SDP-u i zadužen je za zapadni Balkan. Činjenica je da se u tom tekstu spominju Dodik i Čović, kao i bošnjačke stranke, ali se ne spominje Bakir Izetbegović“, rekao je.

Kaže da je pročitao rezoluciju te smatra da se njom postavlja “solidna dijagnoza”.

“Ona je u nekim stvarima u potpunosti na liniji o kojima smo Sandra Benčić i ja govorili u Hrvatskom saboru. Međutim, ne može ju se smatrati u potpunosti kvalitetnim dokumentom dok postoje izostavljanja određenih imena poput Izetbegovića, a ostavljaju se Dodik i Čović”, rekao je.

Na pitanje dolazi li HDZ-u na naplatu koketiranje s Dodikom, Glavašević odgovara da je grozno na što su se politički predstavnici Hrvata u BiH okrenuli.

“To je krivo na milijun načina. To je de facto okretanje Aleksandru Vučiću, pa onda i Vladimiru Putinu. Dodik je uvjerljivo dio problema, a pritom u Republici Srpskoj nitko ne govori o Hrvatima”, navodi Glavašević.

Govoreći o situaciji vezanoj uz ulazak Hrvatske u Schengen, Glavašević navodi da se iz izjava njemačkog kancelara Olafa Scholza jasno može iščitati da izbjegava dati odgovor.

“Plenković ima taktiku sličnu Vučićevoj, a to je da kod kuće može govoriti što god hoće, ali eto, kada je stajao kraj Scholza nije si baš uzeo za pravo da izgovori ono što je rekao na press konferenciji pored Valdisa Dombrovskisa“, navodi Glavašević.

Poručuje da je svima u EU u interesu da Hrvatska uđe u Schengen, uključujući i Sloveniju.

