Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik Zeleno-lijevog bloka u Hrvatskom saboru Bojan Glavašević bio je gost Novog dana i pričao o pravu žena na prekid trudnoće.

Govoreći o glasanju u Saboru za SDP-ov prijedlog zakona koji je odbijen, napomenuo je da HDZ za taj zakon nije imao svoju parlamentarnu većinu nego ju je formirao s krajnjom desnicom.

VEZANE VIJESTI Hoće li i HDZ-ovi partneri podržati referendum da pobačaj uđe u Ustav? Sarnavka: Glasna grupa koja traži zabranu pobačaja je – manjina U ovih 6 bolnica ne izvode se pobačaji jer svi ginekolozi imaju priziv savjesti

“Pritom se Most tu razotkrio kao krajnja desnica. Jandroković je između zalogaja kobasice rekao da je to tema koja dijeli društvo, ali istraživanje iz 2020. gdje 81 posto građanki i građana podržava pravo na izbor jasno pokazuje da ta tema ne dijeli društvo, nego društvo ogromnom većinom smatra da bi žena trebala imati slobodu odlučivanja. To je tema koja dijeli HDZ. To je i Branko Bačić rekao u tijeku rasprave, ne znam je li mu se omaknulo”, rekao je Glavašević.

Što se tiče dostupnosti pobačaja ženama u Hrvatskoj, Glavašević je kazao da ako je netko šokiran kakva je situacija u gradovima, samo trebamo zamisliti kako je tek ženama koje ne žive u manjim sredinama.

“Nitko nema problem s pravom na priziv savjesti, ali mora se osigurati da prekid trudnoće bude dostupan u svakom centru”, ističe.

Osvrnuo se i na dilemu je li pobačaj zdravstveno ili političko pitanje.

“U većem dijelu Europe i Europske unije je to isključivo zdravstveno pitanje, ali u Hrvatskoj zato što HDZ nema konsenzus i imamo pritiske iz crkvenih krugova, imamo situaciju da velika većina građana smatra to zdravstvenim pitanjima, a jedna mala grupacija političkih predstavnika to uporno odbija napraviti”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.