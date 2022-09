Gošća Novog dana bila je saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.

Sabor u srijedu nastavlja rad Aktualnim prijepodnevnom koje se trebalo održati na početku jesenskog zasjedanja prije dva tjedna ali je odgođeno zbog spriječenosti premijera Andreja Plenkovića koji je bio u izolaciji zbog zaraze koronavirusom. Oporba dva tjedna čeka da premijera ispituje o pljački u Ini.

“Mi smo tražili tematsku sjednicu Sabora da bismo razgovarali o tome kamo idu energetski resursi koji su u dobrom dijelu u vlasništvu Hrvatske i kako su u tom dijelu opljačkani građani. Milijardu kuna cijena je te afere. Vladajući nisu smatrali shodno da se o tome treba razgovarati na plenarnoj sjednici Sabora. Mi smo o tome raspravljali na opozicijskoj sjednici, poslije je bio Odbor… Bit će lijepih, konkretnih pitanja za premijera na koja ne očekujem konkretne odgovore, već kao i do sada salve uvreda i ponižavanja. Očekujem da će tako biti i danas”, rekla je Glasovac.

“Plenkovićevi kadrovi doveli su nas do tuda gdje jesmo. Ne možemo im vjerovati”

Nadzorni odbor Ine danas bi trebao imenovati nove članove Uprave. O političkoj se odgovornosti previše i ne govori iako je Vlada imenovala dosadašnje hrvatske članove Uprave koji ne žele sami otići.

“Tu je samo jedna istina. Ina je opljačkana za milijardu kuna, to je najveća pljačka u povijesti Hrvatske, veća od svih kojima smo svjedočili za vrijeme Sanadera. Tu pljačku nisu vidjeli ljudi koji su trebali vidjeti, koji su sjedili Nadzornom odboru u Upravi, ljudi koje je imenovao upravo taj Andrej Plenković da štite interese. Oni su spavali. I sad će isti taj Andrej Plenković zamijeniti jedne drugima. Jedni ne žele otići, žele otpremnine, otkazuju Plenkoviću poslušnost, nisu vidjeli kako se pljačka, a sada ti Plenkovićevi kadrovi traže otpremnine koje iznose i do milijun kuna. Mi više nijednom njegovom kadru više nemamo razloga vjerovati jer su nas ti kadrovi doveli do tud gdje jesmo”, rekla je Glasovac.

Kaže da je strašno što su mađarski članovi Uprave odmah dali ostavke, a naši ne žele.

“U cijeloj priči, što znamo za sada, sudjelovali su naši ljudi, Hrvati. Mi smo oštećeni, naš plin. Ovo je sustavna korupcija. Ako vama ode 20 ministara iz Vlade, imate toliku količinu afera da ste doveli javnsot i politiku da smo svi na to oguglali, ponavljamo jedno te isto, ne govorimo o nekakvim slučajevima koji su iznimka, nego govorimo o sistemskoj korupciji. Od najvećih ministara, do gospodične iz Mladeži HDZ-a u HAMAG-u, svi nešto, lapaju, čopaju, samo je pitanje je li ih se ulovilo i s koliko prsti u pekmezu. Imate dojam da gdje god zagrebete da biste svugdje našli isto ili slično, samo pitanje u kojem obujmu. Ako je upravljački model koruptivan, ne znam o čemu više pričamo”, kaže Glasovac.

Zastupnica SDP-a naglašava da se prvo moramo dogovoriti što želimo od Ine, koji je naš interes. “Nemamo nikakvu nacionalnu energetsku strategiju koja bi nama rekla što Hrvatska želi postići za 10 godina i koja je uloga ključnih firmi. Ovako, kada ne znamo kamo idemo, Ina služi kao krava muzara za pojedince, stranačke drugove i izvlačenje para. Nacionalni interesi su tu u drugom planu, neki se čak i žrtvuju. Tražili smo od Sabora da se osnuje nadstranačko povjerenstvo gdje bi bili predstavnici većinske i manjinske politike, plus stručnjaci iz energetskog sektora da konačno napravimo našu strategiju.”

