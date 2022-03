Glasovac: Nikakva rekonstrukcija Hrvatskoj pomoći neće, samo novi izbori

Podijeli:







Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac u Newsroomu je komentirala političku situaciju u Hrvatskoj, najnovije potrese u Splitu i najavu odlaska gradonačelnika i zamjenika, ali i situaciju u SDP-u.

“Nezgodno je komentirati neslužbene informacije, bit će prilike. Ako postoje nepremostivi problemi i ako je nemoguća suradnja, pošteno je razići se u miru, predati mandat, a ne siliti nešto što ne funkcionira kao na nacionalnoj razini”, rekla je Sabina Glasovac komentirajući najavu splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i njegovog zamjenika Bojana Ivoševića da će u četvrtak dati ostavke te dodala:

“Neki se malo iskustva pokažu kao sjajni, neki s puno iskustva rade loše. Teško je ocjenjivati njegov rad, to najbolje znaju stanovnici Splita. Mi smo imali priliku vidjeti trzavice, to puni novinske stupce i to je zasjenilo omogućavanje većine, pa proračun…”

Govoreći o splitskom SDP-u rekla je: “Na lokalnim izborima nismo podbacili, zadržali smo status quo, ali nismo bili zadovoljni rezultatom. Najteže je iza nas, imamo lokalna vodstva, imamo rješenje za splitske probleme, očekujem da uspiju doprijeti do birača. Radim polako na svim razinama i vjerujem da uz predan rad rezultat neće izostati.”

O SDP-u: “Nisu idilični odnosi ni u obitelji”

Komentirajući izvanredne izbore i odnos s oporbom Glasovac je istaknula: “Mi sjajno funkcioniramo na nacionalnoj razini i to ne samo s lijevim spektrom nego i s ostatkom oporbe. SDP ima ljude koji bi sutra mogli preuzeti odgovornost za resore. Neki su javnosti poznati, neki su novi. Već godinu dana intenzivno radimo na politikama, predstavili smo reformu lokalne uprave i samouprave, u tijeku je izrada politike rada i stanogradnje.”

Osvrnula se i na vijest da je Uskok u utorak podigao optužnicu protiv bivšeg čakovečkog gradonačelnika i SDP-ovog saborskog zastupnika Stjepana Kovača: “Naša suradnja u Zagrebu je u interesu građana, ali naravno da nismo u svemu unisoni. Nisu idilični odnosi ni u obitelji, ali to ne znači da nemamo zajednički cilj. Mi smo kao stranka odmah reagirali i on je bio suspendiran. Kad je sve rezultiralo optužnicom, Kovač više nije član SDP-a ni Kluba. Kolegica Merzel od kolovoza 2014. nije članica SDP-a. Imate Kuščevića, Žalac, oni su do jučer ili danas na funkcijama u HDZ-u. Ljudi koji su pod optužnicama ili u procesima, teško je od njih očekivati da se posvete poslu. Treba odreagirati i kao stranka, poslati jasnu poruku. Uvijek se može dogoditi da netko zastrani, ali iznimka i mainstream ne mogu biti jedno te isto. Naš kolega Kovač je napravio glupavi potez, nije ukrao niti pogodovao, to je neobjašnjivo, ali za to mora snositi posljedice.”

Glasovac o rekonstrukciji Vlade kaže: “Iz prošle Vlade polovica ministara otišlo je zbog sumnje u korupciju. No, ništa se bitno neće promijeniti. Imamo izbornika kojem je vrijeme da ode, koji ne zna birati. Nikakva rekonstrukcija Hrvatskoj pomoći neće, samo novi izbori. Premijer je dobio bianco podršku partnera.”

