Umirovljeni general i predsjednik Generalskog zbora Marinko Krešić bio je gost N1 Studija uživo. Krešić je bio jedan od generala koji su potpisali pismo u kojem se traži pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, no svoj je potpis kasnije povukao.

“To je bila individualna inicijativa pojedinih generala, nije bio stav Hrvatskog generalskog zbora, to smo i dokazali jučer na redovnoj sjednici Upravnog odbora Zbora. Ja sam izvijestio Upravni odbor što se događa, ponudio sam moralno moj mandat na raspolaganje ako treba jer je tumačeno u medijskom prostoru da je to stav Zbora. Nisam htio dovodi u pitanje kolege iz Zbora jer mi o toj temi nismo nikad razgovarali. Oni su raspravljali i jednoglasno me poduprli da nastavim raditi”, rekao je Krešić.

Zbor je, kaže, raspravljao o pomilovanju, ali još nije zauzeo stav.

“Hrvatski generalski zbor je uvijek zauzimao stav o globalnim pitanja. Globalna pitanja su gdje ćemo tražiti podatke od Ministarstva pravosuđa koliko je branitelja u zatvorima, po kojim djelima i osnovi da bismo mogli napraviti zajedničko priopćenje gdje tražimo pomilovanje za sve koji imaju za to zakonske uvjete. S time da to tek kreće, tražit ćemo podatke, ne znamo sve”, rekao je Krešić.

Zbog svega su se posvađali kolege generali i kumovi, Krešić i Ljubo Ćesić Rojs. Rojs je u utorak na N1 rekao da su se na kraju pomirili.

“Počastio me odlično. Ja svima opraštam, ali jedan dio ipak i ne zaboravljam. Ne mogu zaboraviti dvije riječi koje nikad od nikoga nisam čuo. Da ne ponavljam te riječi, a pogotovo gdje se tu miješa… Želim zaboraviti ovu priču”, rekao je Krešić.

Iz HDZ-a tvrde da je zahtjev za pomilovanjem “orkestrirana akcija s Pantovčaka”. “Na mene stvarno nitko nije vršio pritisak. Ni generali s kojima sam na čelu nisam imao nijedan poziv. Potpis sam povukao iz razloga pomirenja jer zagovaram tezu da jedino pomirbom Hrvata i branitelja možemo napredovati i imati sretnu budućnost. Ja sam bio na putu, nisam bio upoznat s pismom, upoznao sam ga preko telefona. Nisam ga mogao čitati, donio sam brzu odluku, malo sam bio brzoplet, ja to priznam. Mene predsjednik Milanović nije zvao. Ja nemam informaciju da je on inicijator. To su odnosi predsjednika i premijera. Ne vidim i nisam našao osnovu da je predsjednik davao incijativu. Koliko imam informacija zasadda, to nije inicijativa predsjednika”, rekao je Krešić.

Komentirao je i komunikaciju predsjednika i premijera: “Moje i naše mišljenje je da ovo nije dobar način na koji se komunicira, prešlo je sve mejre. U Hrvatskoj ne mpže biti mat pozicija da predsjednik i premijer ne razgovaraju, to šteti ugledu za koji smo se borili i mislim da bi trebalo napraviti inicjiativu da predsjednik i premijer moraju komunicirati. Neka se nađu, sami neka raščiste stvar”.

