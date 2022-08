General Miljavac objasnio kako su srbijanski tužitelji došli do njega

Podijeli:







Izvor: N1

Ne stišava se bura oko potvrđene optužnice protiv četvorice hrvatskih pilota za “ratne zločine počinjene u vojno redarstvenoj akciji Oluja” te najave podizanja kaznene prijave protiv admirala Davora Domazeta Loše, brigadira Ilije Maričića i generala Pavla Miljavca.

Nakon što je Vlada poručila da će stati u obranu hrvatskih časnika, a predsjednik RH Zoran Milanović izjavio da Srbija nema pravo podizati takve optužnice te da one gaze, uništavaju i prostituiraju odnose Hrvatske i Srbije, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac danas poručuje da je, ako Hrvatska nije sama poduzela ništa da procesuira sve zločine, teško prigovarati onima koji imaju interesa da to učine.

General Miljavac, čije se ime našlo na popisu najavljenih optužnica, za N1 je ranije kazao da je to udar na državu, a za RTL dodaje da je ova situacija vrlo opasna.

“Ako stvarno dođe do tih optužnica onda je očito da su piloti poslužili kao transmisija da se dođe do najvišeg dijela stožera, do stožernog operativnog tima koji je tada vodio operaciju. Nema pokojnog Šuška, nema Červenka, nema Tuđmana. Stiska se da će sam vrh koji je bio na čelu operacije, ako bi se tu slučajno osudili ti ljudi to je vrlo opasno jer operacija ne može biti čista jer je praktički zločinačka i onda je pitanje kako je operacija nastala”, rekao je Miljavac za RTL.

Kazao je i da bi najvjerojatnije otpužili Tuđmana i Šuška da su živi. Na pitanje kako su uopće došli do njega, odgovorio je:

“Po nekim informacijama, nažalost neki od pilota su uzeli branitelje u Srbiji i kada se ispitivalo kako je operacija tekla, rekli su da su dobili nalog od više instance. Vrlo lako se onda dođe do više instance. Admiral Domazet Lošo bio je načelnik obavještajne uprave tada.”

Upitan za komentar što misli o tome da u ovako složenoj situaciji netko sam uzima odvjetnika, te da nema strategije i plana, Miljavac ističe da misli da je to dosta opasno.

“Mislim da je to dosta opasno i da se cijela priča može razvući godinama. Svaka riječ i sve što će se sabirati može se iskoristiti za daljnje postupke i nema praktički kraja ako bi se to otvorilo tako”, rekao je.

