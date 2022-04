Podijeli:







General Josip Lucić gostovao je u N1 Studiju uživo te je komentirao zahtjev za pomilovanjem Perkovića i Mustača.

Odmah na početku rekao je kako on nije među generalima koji su potpisali zahtjev za pomilovanjem, niti bi tako nešto ikada potpisao. Dodao je kako se tom inicijativnom stvara “zaglušujuća tutnjava gdje se u drugi plan stavlja nastanak države, a glorificira se uloga Perkovića i Mustača”. Ne slaže da su njihove zsluge tolike.

“Za Hrvatsku je najviše zaslužan hrvatski narod koji je tijekom povijesti stvorio ogroman bijes prema jugoslavenskoj državi i nepravdama koje su provodile zlokobne organizacije poput UDBA-e, a na čijem čelu su bili Josip Perković i Mustač. To otvarati danas, a posebno od strane hrvatskih generala je vrlo loše jer svjedoci smo otvaranja dubokih podjela od Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavije i potpunog preskakanja Domovinskog rata i nastanka države.

Vrlo je loše to što su potpisali. To je u potpunosti nadležnost predsjednika Republike, on je taj koji dodjeljuje milost pomilovanja i on odlučuje hoće li to učiniti ili ne. U ovom slučaju svaki general koji je ptopisao taj zahtjev trebao bi objasniti zašto je to učinio i zašto su potaknuli ovu silinu podjela gdje smo nasuprot toga 30 godina pokušavali se izdignuti iznad nesreće Drugog svjetskog rata i gorčine koje je osjećalo hrvatsko iseljeništvo i terora UDBA-e kojeg su trpjeli”, veli.

Naglašava:

“Ja se samo ne slažem da je tako značajna uloga Josipa Perkovića i Mustača u nastanku ove države. Ovu državu je stvorio hrvatski narod i svi su uskočili u posljednji vagon nastanka ove države kada su vidjeli da se Jugoslavija raspada i da Hrvatska nastaje. Čak i mnogi koji su ovo potpisali zakasnili su i godinu dana kasnije se pridružili Hrvatskoj vojsci”.

“To je skidanje odgovornosti s Milanovića”

Govorio je i o ulozi Zorana Milanovića u svemu ovome:

“Ova inicijativa generala aposlutno skida odgovornost predsjednika Republike i on će se pozvati na te potpise. Nasuprot tih 5,6 generala postoji ogroman broj zapovjednika svih razina u Hrvatskoj vojsci koji su činili sve da se postigne jednistvo Hrvatske vojske i da se odvojimo od Jugoslavije. To je apsolutno skidanje odgovornosti s Milanovića”.

Rekao je i kako se generalizira, ali da on želi da ga se svrstava u društvo generala koji su potpisali za pomilovanje. Dodaje i kako Gotovina sam svoj potpis treba objasniti jer on “duboko traumatizira ogroman broj pripadnika HV-a te obitelji onih koji su stradali zbog UDBA-e”.

Objasnio je i da Perković i Mustač nisu osuđeni za Domovinski rat:

“Osuđeni su za svoje djelovanje za vrijeme Jugoslavenske države. Oni su za zasluge u domovinskom ratu dobili priznanja, činove i odličja, ali isto tako pitanje pomilovanaj je pitanje obitelji, pitanje njihovih prijatelja, ali ovo je sada izazvalo podjele u stavu vojske, mnogo veće nego što neki žele priznati.

Vrlo zanimljivo je da dosad, kad god su generali htjeli ući u politički prostor, to je negirano s političke strane i govorilo se da nemaju što raditi u politici. Odjednom sad su generali vrlo poželjni u političkom prostoru pa i u stvaranju mišljenja i davanju alibija predsjedniku države”, veli.

“Bilo bi u redu da se začetnik ideje predstavi”

Rekao je i kako ispada da se ne zna tko je pokrenuo inicijativu.

“Mislim da bi generali trebali vrlo otvoreno progovoriti, a ne skrivati se iza toga netko je rekao, netko je predložio. Neka se svatko od generala deklarira. Ja se slažem da je potrebno humano promatrati to s pozicije Perkovića i Mustača kao starijih osoba, ali se ne može zanemariti žrtvu svih pobijenih Hrvatka u emigraciji. Neću reći da su zaslužni za to, ali pouzdano nisu ni nedužni.

Ovo izaziva podjele mnogo veće nego što se to medijski prikazuje. Mislim da bi bilo u redu da se začetnik ideje imenom i prezimenom predstavi i kaže da je začetnik”, rekao je.

Još jednom je ponovio kako odluku o pomilovanju donosi predsjednik i da se pritom ne bi smio pozivati na generale. “Neki će požaliti jer je ovo duboko zadiranje u emocije cjelokupnog hrvatskog naroda, posebno žrtava UDBA-e i iseljeništva”, zaključio je.

