Podijeli:







Bivši predsjednik RH i profesor kaznenog prava Ivo Josipović u N1 Studiju uživo komentirao je, među ostalim, zahtjev o pomilovanju Perkovića i Mustača.

Rekao je kako bi osobno vrlo ozbiljno razmotrio zahtjev o pomilovanju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

“Odluka o pomilovanju ne znači oprost zločina”

“Ispravio bih sve koji misle da bi eventualna odluka o pomilovanju značila oprost zločina. Presuda je tu, pomilovanje ne mijenja odluku o krivnji, ali iz humanitarnih ili razloga pravednosti mijenja odluku o kazni. U ovom slučaju ima dosta elementa koji bi Milanovića naveli da razmisli – okolnosti da je DORH bio odbacio kaznenu prijavu, izručenje je po mnogim stručnajcima bilo nezakonito jer je nastupila zastara po našem pravu, bio je vrlo neobičan postupak u Muenchenu gdje nisu saslušani ključni svjedoci koji su trebali potvrditi da je ubojstvo bilo naručeno iz Beograda, a ne iz lokalnih tijela UDBA-e…”, naveo je bivši predsjenik.

Istaknuo je kako treba imati na umu da postoji pravomoćna presuda te je riječ o zločinu za koji nema opravdanja.

“Lex Perković je fama, rat koji vodi desna politička emigracija protiv UDBA-e”

“Lex Perković je fama koja je uključena u tu borbu političkih snaga još iz doba Jugoslavije, to je rat koji vodi desna politička emigracija protiv UDBA-e i obrnuto. Svi prigovori koji se izriču prema odluci o izručenju gosopodina Perkovića zapravo nemaju veze s lex Perković”, komentirao je.

vezane vijesti Gotovina se oglasio o pomilovanju: “Da, potpisao sam zbog mojih životnih načela” Plenković: Zahtjev za pomilovanjem Perkovića i Mustača orkestrirana akcija

Bi li osobno potpisao zahtjev o pomilovanju, kaže da bi “vagao i ozbiljno razmnislio o razlozima pravednosti i jednakosti ljudi pred zakonom”.

“Imamo gotovo indentični slučaj gdje je gospodin Vukušić osuđen u Njemačkoj za ubojstvo na doživotni zatvor. Pušten je, odmah je u Saboru dobio posao baratanja dokumentima UDBA-e, a danas je uvaženi član nekih institucija i bio jedan od ključnih ljudi u Perkovićevom predmetu što ne daje lijepu sliku”, govori Ivo Josipović.

“General Gotovina je više puta pokazao da misli svojom glavom i da nije zadrt čovjek, svoje stavove iznosi hrabro, otvoreno i argumentirano”, rekao je.

Smatra da je lustraciju trebalo fokusirati na one koji su prekršili ljudska prava i norme i sudjelovali u likvidacijama. “Puno članova Vlade je surađivalo s UDBA-om pa je i to jedan od razloga zašto nije došlo do lustracije.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.