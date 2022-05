Galić: Istraživanja pokazala da su građani u Hrvatskoj liberalniji od politike

Podijeli:







Branka Galić, voditeljica Katedre za sociologiju roda na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gostovala je u Novom danu i komentirala slučaj trudnice Mirele Čavajde, a govorila je i o pravima žena u Hrvatskoj.

“Moram reći da su iskustva što se tiče ženskih reproduktivnih prava sve lošija i to traje godinama, samo što je ovaj slučaj nasreću ili nažalost izašao u medije i to je pokretač promjena i inicijativa koje se odvijaju i nadam se da će dovesti do toga da se status žena i njihovih reproduktivnih prava poboljša”, rekla je Galić.

“Tragično je što Hrvatska ima sasvim reguliran pristup zaštiti tih prava pomoću zakona koji je još uvijek iz bivše države i koji bi po sadržaju trebao regulirati i zakonito štititi ta ženska prava, međutim, u praksi se događa da se ona opstruiraju. Ovo je slučaj koji je vrlo tragičan i predstavlja primjer zlostavljanja žena u sustavu. To ne da nije zaštita, nego je zlostavljanje”, rekla je Galić.

“Pristup ministra nije korektan”

Pristup ministra zdravstva, Vilija Beroša, nije korektan, smatra sociologinja. “On na neki način pokušava možda, recimo tako, zaštititi svoje kolege liječnike, ali generalno bih taj liječnički pristup mogla nazvati kao izvlačenje. Mislim da liječnici ne rade svoju dužnost kako bi trebali, a načini na koji se izvlače i zašto drugo je pitanje, ne mogu ulaziti u to, ali o nikako nije korektno jer se time derogiraju ženska prava i zaštita ženskog života. Što nam vrijede deklaracije o pravima žena, ako je njihov život i zdravlje doveden u pitanje? Po meni je to nedopustivo”, rekla je Galić.

“Hrvatska ima tradiciju borbe za ženska prava”

Na pitanje gdje je Hrvatska danas kad su u pitanju ženska prava, Galić je rekla da je država, po njezinu mišljenju, imala sreću što je bila u socijalizmu. “To je iskustvo omogućilo ženama da vide kakva su iskustva kad žene imaju prava i u radnim uvjetima na tržištima rada uspijevaju ostvariti ravnopravnost s muškim kolegama, da bi onda kasnije, s tranzicijom, ta prava izgubila svoje dimenzije, jer su žene vraćene s tržišta u kuće, ali postupno se vraća razina zaštite na radu, s tim da su neke kategorije žena jako ugrožene, osobito one u privatnim tvrtkama, one koje imaju nižu razinu obrazovanja i slično. To su sve rizici koji ugrožavaju položaj žena, a osobito položaj samohranih majki, on je derogiran, izgubile su status koji su imale u socijalizmu”, rekla je Galić.

Hrvatska ima tradiciju borbe za ženska prava, istaknula je sociologinja. “Ona je vrlo odlučna i čvrsta i rekla bih da su prethodne generacije žena to i dokazale. Ono što na neki način možda malo mijenja tu sliku su stavovi mlađih generacija žena, koji su pokolebani. Postoje određeni razlozi za to, promijenio se sustav obrazovanja i sustav vrijednosti u društvu. Mlađe žene bi se trebale organizirati, ali u našim sociološkim istraživanjima pokazalo se da 75 ili 76 posto populacije podržava pravo izbora, znači da je većina ljudi u Hrvatskoj liberalnije nego što je to politika. Više nego američka, hrvatska populacija podržava pravo izbora i to bi trebalo čuti”, rekla je Galić.

