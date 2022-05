Podijeli:







Izvor: N1 / Ranko Stojanac

Brod Galeb odavno nije Titov, jer da jest, pokojni Maršal sigurno bi brže i efikasnije riješio financiranje njegove obnove. Naravno, ne ulazeći u Vođine metode uvjeravanja.

Galeb je, naime, opet došao do zida. Za završetak cjelokupnog remonta u brodogradilištu Kraljevica potrebno mu je, kaže gradonačelnik, oko 3 milijuna kuna, što bi osigurao iz spomeničke rente. No na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća oporba je rekla – ne damo taj novac Galebu (iz ionako osiromašene gradske blagajne), radije HNK-u Ivana pl. Zajca, kazališna zgrada vapi za obnovom! Galeb je vreća bez dna!

Dignuli se i otišli, pustili gradonačelnika Marka Filipovića da razmišlja kako će sad namaknuti tih tri milijuna. On se ne uzbuđuje, planira uskoro povesti u obilazak Galeba sve vijećnike, e kako bi se uvjerili da projekt ne dolazi u pitanje i da se isplati još malo uložiti. Onda će oni, kaže Filipović, sigurno promijeniti mišljenje.

Galeb nije više ideološko pitanje, tvrdi oporba koja se na početku žestoko suprotstavljala obnovi tog broda tvrdeći da je to revitalizacija poražene ideologije i veličanje diktatora. Sada je to pitanje nerazumnog trošenja novca koje se moglo pametnije iskoristiti. No, Galeb je sufinanciran i namjenskim novcem EU, gradske vlasti brane se da se novac morao potrošiti. Kad se završi, kažu, bit će to sjajan brod-muzej s kinom, barom, restoranom.

Restauracija Galeba počela je 2019, prvi rok za završetak bila je 2020, pa 2021, sada je to kraj 2022. Troškovi su narasli na gotovo 60 milijuna kuna, a to, tvrdi oporba, ni izbliza nije konačan iznos…

Više o Galebu gledajte u priči našeg Ranka Stojanca u Dnevniku u 18 sati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.