Furjan: Tko će procjenjivati je li profit rezultat inovacije ili dizanja cijena?

Izvor: N1

Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mihael Furjan gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao Vladine mjere za pomoć građanima, kao i oporezivanja ekstraprofita za određene kompanije.

“Cijeli paket namijenjen je građanima, a jedan manji dio odnosi se na poduzetnike. On pomaže mikro malim poduzetnicima, koji će imati mogućnost plaćanja jednake cijene struje kao i građani, na čemu se zahvaljujemo. Tražili smo i nešto nižu cijenu. Inače se uvijek zalažemo za tržište, ali trenutne cijene energije nemaju nikakve veze sa stvarnim stanjem. To je posljedica rata na granici Europske unije i to je gotovo isključivi razlog za ovako apsurdne cijene energije”, rekao je.

Smatra kako je mjera ograničavanja cijene dobra, a podržava i mjere za solare i ostale djelatnosti. Ipak, kako navodi, boji se uvođenja poreza na ekstraprofite. “To ima smisla za energetski sektor, jer uistinu ostvaruje ekstraprofite, no nas je strah onoga što će se dogoditi ostatku biznisa. Tko će procjenjivati je li profit rezultat inovacije ili dizanja cijena? Strah nas je jer ne znamo kako će te mjere izgledati”, rekao je.

“Mislimo da idemo u sustav više-planske privrede gospodarstva, gdje imamo jako puno subvencija. Tu dolazi naš strah. Imamo mjere kojima je ograničena cijena dijela namirnica, što je dobro iz perspektive građana, ali vidimo da neki trgovci ne mogu prodavati te proizvode s gubitkom. Ovdje moramo nastaviti dijalog s Vladom, kako bi vidjeli kako možemo održati poslovanje u svakom sektoru”, rekao je.

Kako navodi, sada je prilika da se europsko tržište više oslanja na lokalnu bazu. “Željeli bismo da Vlada donese mjere koje bi našim izvoznicima omogućile dugoročno poslovanje”, rekao je.

“Moramo biti svjesni da će ograničavanje cijena dovesti do nestašica. Nismo razumjeli je li situacija u kojoj ljudi kupuju po 200 kila šećera zbog berbe, ili je to jednostavno panika u kojoj ljudi žele kupiti dok su proizvodi jeftiniji. Vidjeli smo u susjednim državama da je došlo do nestašica zbog ovakvih poteza. Moramo osigurati opstanak i konkurentnost naših poduzetnika”, rekao je.

Tvrdi da 99 posto poduzetnika imati nižu dobit ove godine nego prethodne. “Poduzetnici u turizmu su imali dvostruki skok u prodaji, pa sada s dvostruko većim prihodima ostvaruju jednaku dobit. Rast cijena doveo je do toga da je dobit značajno smanjena”, rekao je.

“Očito nam tržište ne funkcionira dovoljno u svim segmentima. nismo dovoljno konkurentni kao proizvođači, a postoji niz razloga za to. Ako gledamo proizvodnju hrane, dostatni smo samo u proizvodnji tune i mandarina. Moramo raditi zajedno i inovirati i ulagati u nove tehnologije. Država mora pronaći način da potiče one koji proizvode više”, rekao je.