Podijeli:







Izvor: N1

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs bio je gost N1 Studija uživo.

Govoreći o cijeni energenata i grijanju u školama, ministar je kazao da je to jedan od izrazito velikih izazove ove školske godine.

VEZANE VIJESTI Prvašića sve manje, samo dvije županije bilježe rast: “Ugrožen je ukupni razvoj” Stipić: Nama je najvažnije da škole budu tople, a država mora pronaći rješenje Državni tajnik: Bit će štednje u školama, ali učenici se neće smrzavati

“Vlada će izaći s mjerama i to već u četvrtak. One će biti bitno šire od samo škola.. Dozvolimo da se konkretno izađe s cijelim paketom koji će biti sveobuhvatan. Škole i obrazovne institucije će sigurno imati garantirano neometan rad”, ističe.

Potvrdio je da online nastave u svrhu štednje energenata sigurno neće biti.

“To mogu vrlo pouzdano reći. Škola ide, djeci neće biti hladno. U ovim kriznim vremenima što se tiče energije, svi su svjesni da se treba štediti”, rekao je.

To će se, govori ministar, sasvim sigurno donositi i na plin.

“Ako govorimo o tome da će osigurati grijanje prostora za školske institucije, onda će se to morati obuhvatiti sveukupno. Bit će kombinirani dio mjera. Naravno da će biti nekih stvari koji će se fiksirati, a nešto će ići kroz decentralizirana sredstva državnog proračuna”, kazao je.

Škola bez koronamjera

Ministar je potvrdio da će nastavna godina početi bez ikakvih pandemijskih mjera.

“Po onome što vrlo ponosno ističemo, na listi Svjetske zdravstvene organizacije smo zemlja s najmanjim brojem dana provedenih na online nastavi. Mislim da smo i izbili argumente kritičarima koji su govorili da će škole biti epidemijske bombe. Još jednom se zahvaljujem svim ravnateljima i učiteljima na izvrsnoj suradnji. Mislim da ove godine, uz ona znanja koja smo stekli i određene prognoze se škola može odvijati na redoviti način. Nismo zamislili da se škola odigrava na način da imamo izolacije i samoizolacije kao što smo imali određenih godina. Nastavnici koji će oboljeti će ići na bolovanje, a djeca će ostati kod kuće”, kazao je.

Situacija sa sve manjim brojem upisanih prvašića definitivno brine, ističe Fuchs.

“To ne brine samo nas u Ministarstvu, nego brine cijelu zemlju. Bilježimo konitnuirano pad učenika u prvim razredima. Ove godine imali smo tisuću maturanata manje u odnosu na prethodnu. Pad nataliteta je problematičan. Na tome svi zajedno moramo učiniti nešto kako bi se to promijenilo. Potrebno je otvarati vrtiće kapacitete kako bi roditelji mogli ostavljati djecu kad odlaze na posao. Mi ćemo za 15-ak dana krenuti s uručivanjem privh ugovora za izgradnju i dogradnju novih dječjih vrtića. To će biti jedan ogromni zamah u osiguravanju jednakih uvjeta za svu djecu”, objasnio je.

Jedna od stvari koju je Ministarstvo najavilo je i prelazak na cjelodnevnu nastavu do 2027., a sindikati su uvjereni da to neće biti moguće provesti do tada.

“Sindikati bi bilo dobro da se drže onoga za što su osnovani. Oni nisu vjerovali ni da će se online nastava odvijati onako kako se odvijala. Neka oni brinu o onim dijelovima koji su u okviru sindikalnog djelovanja. Mi smo uvjereni da će se to dogoditi do 2027. Ovo je prvi put da se ovakva velika reforma radi s osiguranim značajnim sredstvima. Zbog toga smo uvjereni da će se to ostvariti”, rekao je Fuchs.

Oporba je za utorak sazvala sjednicu klubova zastupnika na kojoj će raspravljati o pljački u Ini.

“Oporba je uvijek ta koja kritizira što treba i što ne treba. Ne vjerujem da će reći nešto bitno novo. Vlada i premijer nemaju nikakve veze s kriminalnim makinacijama”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.