Gael Veyssiere, francuski veleposlanik u Hrvatskoj, gostovao je u N1 Studiju uživo te je komentirao stanje u Ukrajini i osjeća li se sigurno otkako se na Zagreb srušila letjelica.

“Osjećam se sigurno u Zagrebu i drago mi je što sam ovdje došao u ova ključna vremena. Moramo puno raditi, imate divnu zemlju”, rekao je na početku.

U nastavku je govorio o Ukrajini:

“Situacija je očito vrlo zabrinjavajuća, to je vojna ruska agresija, u Ukrajini traje rat, svaki dan svjedočimo brojnim novim napadima. Jutros sam čuo za rakete koje su pale na Odesu, tragično je razdoblje u Mariupolju, situacija je zabrinjavajuća i nadamo se da se neće proširiti. Najbolje bi bilo da dođe do potpisivanja primirja, ali Rusija zasad nije spremna pregovarati, ali nadajmo se da će uskoro biti. Važno je da zapad uvede sankcije Rusiji što i činimo, isto tako važno je da NATO pokaže snagu i odlučnost, što se također čini, posebno mi, Francuska, šaljemo naoružanje i mislim da je vrlo važno pokazati da smo spremni i prisutni”.

“Moramo pojačati svoju odlučnost”

Vjeruje li u mogućnost Trećeg svjetskog rata?

“Osobno ne vjerujem u taj scenarij, ali moramo se pripremiti za svaki scenarij i pokazati snažan osjećaj odlučnosti od strane EU-a i NATO-a. Imamo francuske vojnike u Rumunjskoj, imamo Rafalee, drago nam je što to možemo učiniti, mislimo da je to važno i moramo uvesti daljnje sankcijje Rusiji i dalje podržavati Ukrajinu.

Mislim da su sankcije vrlo važan dio onog što bismo mogli i trebali učiniti. Danas će ministri u Bruxellesu uvesti nove sankcije. Već sada to ima velik utjecaj na Rusiju, svakako postoji utjecaj ovih sankcija na Rusiju, dakako i mi osjećamo posljedice, ali spremni smo to podnijeti. To nije dovoljno, moramo pojačati svoju odlučnosti”.

Rekao je i kako ne misli da Francuska i njezin predsjednik mogu biti arbitri, prvenstveno jer se ne radi o dvije jednake strane nego je jedna agresor, a druga žrtva. “Ključno je da Rusija sjedne za pregovarački stol, pristane na prekid vatre i mirovne procese, ali nismo sigurni na će biti tako”, kaže.

“Pravo je vrijeme da uđemo u tu situaciju. Već je gotovo mjesec dana prošlo otpočetka invazije, velika su razaranja, velike žrtve na obje strane, imamo groznu humnitarnu situaciju u Ukrajini, a tu je i loša situacija po pitanju cijene energenata i hrane. Nadajmo se da će Putin sjesti za pregovarački stol s voljom da se ovo zaustavi, dosad to nije pokazao. Dotad moramo nastaviti sa sankcijama. Moramo biti agilni. Jutros sam doznao da je 3,3 milijuna izbjeglica otišlo iz Ukrajine, 10 milijuna je raseljeno unutar Ukrajine”.

“Ovdje nešto nije u redu”

Rekao je i kako je Francuska ponudila 100.000 mjesta za izbjeglice iz prvog vala, a da su spremni ponuditi još ako bude potrebe. U nastavku se osvrnuo na pad letjelice na Zagreb:

“Naravno, ovdje nešto nije u redu, traje hrvatska istraga i mislim da i Rumunjska i Mađarska to istražuju, i NATO. Postoje stvari koje treba promijeiti kako se ovako nešto ne bi promijenilo. Ovo je vrlo zabrinjavajuće za ljude, srećom nitko nije stradao, ali moglo je biti drugačije. Mislim da je to i razlog zašto je premijer od nas kao saveznika tražio da izvedemo vježbu s francuskim pilotima i mi smo odmah pristali”, rekao je i dodao:

“Za nas je situacija jasna i jednostavna, to je bio službeni zahtjev od Hrvatske, mi smo pristali i poslali avione. Da nije bilo zahtjeva ne bismo to ni napravili. Mislim da je bilo korisno to što smo napravili”.

Na pitanje što misli o predsjednikovoj odluci da se zabrane vojni preleti iznad gradova kaže kako nije njegova uloga komentirati unutarnju politiku Hrvatske. Također, rekao je kako bi Hrvatska uskoro trebala dobiti Rafalee i da su hrvatski piloti bili odlični u vojnim vježbama. Dodao je i kako je u kontaktu s vrhom države svakodnevno.

