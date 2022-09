Fra Ivo Marković: Pitanje Bosne se ne može riješiti bez integracija u Europu

Podijeli:







Izvor: N1

Gost Pressinga s Ilijom Jandrićem bio je bosanski franjevac Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Marković kaže da je ovako loše stanje u BiH bio samo u ratu. “Nažalost, vladajući su doveli do toga da se ništa ne rješava nego se jednostavno pravi sukob, konfrontacija jer političarima to odgovara. Ne gledaju opće interese, nego svoje sebične stranačke, nacionalne interese”, kaže.

Govoreći o prosvjedima ispred sjedišta OHR-a u Sarajevu zbog najave intervencije u Izborni zakon, franjevac kaže kako je bio šokiran prosvjedima. On smatra da je visoki predstavnik poslan u BiH da pomogne jer ta zemlja nakon posljednjeg rata ne može sama riještiti svoje probleme. “Neobično mi je da su se ljudi okupili da se suprotstave njegovim odlukama koje bi trebale služiti samo objednjivanju Bosne, omogućiti da ona funkcionira, neshvatljivo mi je da su se ljudi tako grubo okrenuli protiv njega umjesto da se razgovara i da se traži izlaz”, govori.

SDA vodi unitarnu politiku

“Ovo sve vodi SDA koja gradi unitarnu Bosnu, najodgovorniji su za ovakvo stanje. Uspijevali su svoju politiku prikrivati tim probosanskim elementima, ali ovdje se radi o izgradnji Bosne kao muslimanske države. Mislim da druge stranke, SDP gube puno jer prihvaćaju tu orijentaciju SDA-a, mislim da je SDA bliska HDZ-u i srpskim nacionalnim strankama”, govori dodajući da je je Jugoslaviju razbila srpska unitaristička ideja koju drugi narodi nisu htjeli prihvatiti, a sad SDA nastoji napraviti BiH bošnjačkom državom. “Te priče o Bosni kao zemlji ravnopravnih naroda, to su prazne priče. Ako su uz te priče spremni postaviti Komšića za člana Predsjedništva iz hrvatskog naroda, onda gube svaku vjerodostojnost”, kaže govoreći o SDA.

Komšića je i sam podržavao. “Prvi put kad je bio izabran, bio je samo predstavnik ljevice koji nije funkcionirao kao član izabran od bošnjačkog naroda. Mnogi su Hrvati za njega glasali, i ja. Ali on se poslije priklonio SDA, postao privjesak i mislim da su ga izabrali Bošnjaci da podvale Čoviću i HDZ-ovoj politici, a ne jer su ga htjeli izabrati. Izbor Komšića u Predsjedništvo veliki je razbijač Bosne i Hercegovine”, govori.

Integracija u Europu

“Pitanje Bosne se ne može riješiti bez integracija u Europu. To je jedini izlaz i očekujem i od visokog predstavnika da povede Bosnu tim putem”, kaže.

Što se tiče hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini, Marković kaže kako je Čović HNS-om uništio alternativu i zbog toga male stranke ne mogu ostati. “To je tragedija hrvatskog naroda u Bosni, da nema alternativu”, kaže.

Komentirao je i sukobe hrvatskog državnog vrha. Kaže kako ne vjeruje da retorika hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića može pomoći Hrvatima u BiH te da smatra kako Milanović želi samo dobiti nešto glasova od njih. “Ne mogu shvatiti njegovu podršku Dodiku, nakon tolikog stradanje hrvatskog naroda od velikosrpske politike, i sad ta ista politika razbija BiH i da ta politika ima toliko podrške, to mi je neshvatljivo, to mi je bolno. Mislim da bi Plenković više trebao voditi računa o Bosni kao cjelini, a ne da mu politiku prema Bosni određuje Čović i ta HDZ-ova hercegbosanska politika”, kaže Marković.

“Bosna, sva Bosna, je domovina hrvatskog naroda, ne samo Hercegovina. Bosna i Hercegovina”, kaže svećenik.

Opasna retorika

Prema njegovim riječima, Bošnjacima bi Dodikove prijetnje odcjepljenjem mogle biti casus belli i da je to opasno. “Mesić je jednom rekao da bi u slučaju odcjepljenja RS-a Hrvatska imala veliku granicu s Hrvatskom i Hrvatska to ne može dopustiti. To netko iz Hrvatske treba reći. To je trenutno najopasniji dio u Bosni”, kaže. Dodaje i kako je velikosrpska ideologija još uvijek živa i krajnje opasna. “Oni imaju te imperijalne ideje koje sada zovu srpski svet i toj se politici mora sustavnije oduprijeti. Ta politika bi na Balkanu mogla napraviti nešto slično ovome što Rusija sada radi u Ukrajini”, govori i dodaje kako bi u slučaju nastavka vođenja velikosrpske politike postojala realna mogućnost za rat, ali da misli kao će Europa to spriječiti. Kaže i da bi Hrvatska morala biti aktivnija u sprečavanju politika koje će dovesti do novog sukoba.

“Gdje god dođete u Bosni, Republici Srpskoj, Hercegovini, Sarajevu… Svuda ćete naći potpuno normalan život. Nevjerojatno su normalni odnosi, nema napetosti. Napetosti, osjećaj ugroženosti i odvajanja naroda i religija sustavno proizvode nacionalne stranke, one su opasne. Nitko nije opasnij za Hrvate od HDZ-a, za Bošnjake od SDA i za Srbe od SNSD-a. Samo trebaju normalni ljudi sjesti i dogovoriti se, a ovi se neće dogovoriti. Nacionalne stranke počivaju na mitskim idejama i korupciji. Temeljni problem Bosne je korupcija”, govori Marković.

Mladim ljudima su nacionalne stranke glupe, kaže. “Oni odlaze, ne samo radi teškog ekonomskog stanja… Ovo što mi imamo, te naše nacionalne stranke… Kad čujem mladež HDZ-a, mladež SDA, ja mislim da su to defektni ljudi. Religije bi morale biti korektiv društva, morali bi biti više aktivni. Volio bih da i franjevci malo više reagiraju.

Obiteljska tragedija

S Ilijom Jandrićem razgovarao je i svojoj obiteljskoj tragediji tijekom rata 90-ih. Članove njegove obitelji pobili su pripadnici 7. muslimanske brigade. To se, kaže, dogodilo mnogim obiteljima. “Kad se takvo nešto dogodi, čovjek doživi šok, ima potrebu za osvetom i važno je takvim ljudima pomoći da se okrenu ozdravljenju. Ipak sam ja i vjernik i imam solidan duhovni život i posao i mislim da mi je sve to pomoglo. Osjećam da ne trebam samo sebe voditi nego i drugima pomoći i brzo sam shvatio da je to zlo koje mi se dogodilo zbog rata i brzo sam shvatio da se moram okrenuti izgradnji mira”, kaže.

Jedna od stvari koje su ljekovite bio je i međureligijski dijalog, kaže. Tako je osnovan i zbor koji pjeva “simfoniju religija”. “To je u početku bilo dosta šokantno, ali i dosta pozitivno, provokativno. Htjeli smo nešto napraviti u umjetnosti što će se u realnom životu ostvariti za 30, 50 godina. Zato je uspješno”, kaže govoreći o zboru Pontanima koji je osnovao. “To je jedan predivan projekt. Već je gotovo 700 ljudi prošlo kroz taj projekt. To je impresivno, to je jedan od elemenata pomirenja i liječenja BiH, bosanskohercegovačkog čovjeka”, kaže.

Fra Ivo kaže kako ljudi nisu svjesni koliko religije utječu jedna na drugu. Spominje povezanost islama, katoličanstva i židovstva u Sarajevu te kaže kako je blagoslovni trenutak to što su se pripadnici sve tri te vjeroispovijesti okrenule suradnji nakon povijesti razlaza. “Vidjeli smo da muslimani rado olaze u Međugorje jer oni vjeruju u Gospu kao i mi katolici. Odlaze u Podmilačje jer smatraju da su neki sveci moćni zagovornici… Općenito, što ima u Bosni, kad se vidi da se nešto radi s Bogom, ljudi to poštuju. To je važna duhovna snaga ljudi u Bosni, da vjeruju da sve religije vode ljude prema Bogu. To je važna komponenta.” On kaže kako u tom dubokom putu prema Bogu postoji duboko poštovanje prema religijama.

Istospolne zajednice

Kratko je komentirao i odluku svećenika u Hrvatskoj koji je odbio krstiti dijete istospolnog para. “Bolno mi je kad čujem da je netko odbio krštenje. Ima puno rubnih vjernika, koji tek povremeno zatraže Crkvu. Dužni smo tada te ljude primiti i omogućiti im ulazak u milost. Sama činjenica da su te žene tražile krštenje svog djeteta znači da su htjele to svoje dijete prisloniti uz milost… Da sam ja na mjestu tog župnika, gotovo sam siguran da bih ga krstio i pokušao te žene, za koje ne bih rekao da žive u grijehu, nego, eto, u nekoj ljubavi, integrirati u zajednicu, župu, da barem budu u interakciji sa župljanima”, govori.

On kaže kako misli da civilni zakoni traže da se stvori prostor slobode i za takve ljude i da podržava to u smislu integracije ljudskih prava. “Kao katolik, mislim da je ta homoseksualna ideologija otišla u ekstrem. Danas se otkrivaju zastrašujuće stvari, volio bih da se bude oprezan, sve to treba gledati iz perspektive djeteta. Je li to normalan ambijent za odrastanje djeteta? Mi moramo sazrijevati i Crkva mora biti u interakciji da bude što veća pomoć tim ljudima”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.