Izvor: N1

Nevrijeme praćeno snažnom tučom, koje je jučer navečer pogodilo Hrvatsko zagorje, odnosno područje gradova Oroslavja i Klanjca te općina Kumrovec i Zagorska Sela, uzrokovalo je golemu štetu na usjevima i vinogradima. U Zagorje je jutros stigla ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Zvonko Sever, vinogradar iz Klanjca, opisao je što se sinoć dogodilo u nevremenu i kakvu je štetu njegov vinograd doživio.

“Ovo je više nego žalosno za nas vinare, šteta je sto posto i preko sto posto kako bi rekli u Koreji”, rekao je Zvonko Sever i dodao:

“Sve je istučeno i za iduću godinu imamo 20 do 30 posto štete. Tek iduće godine, ako sve bude u redu, možemo se nadati normalnijem rodu. U 32 godine nije bilo ovakve tuče, zadnje dvije godine imali smo mrazove koji su uzimali do 50 posto. Ovo je tvornica na otvorenom s velikim problemima. Došla je ministrica, doći će i ovdje, nadamo se nekoj pomoći. U slučaju moje vinarije tri obitelji žive od ovih vinograda. Sad slijede radovi u vinogradu u kojem neće biti roda, treba sanirati rane nanesene tučom. Vinogradima su nestala pluća, treba se pobrinuti da iz toga izraste nešto novo i da trs preživi. Unatoč mjerama 20 do 30 posto trsa neće preživjeti.”

Sever opisuje da je tuča došla iznenada i da je trajala 15 do 20 minuta. “Još uvijek se vidi gomila leda, a malo dalje od mene štete su još veće”, dodaje.

Komentirajući obranu od tuče rekao je: “Pristalica sam svih mogućih vrsta obrana, i tu smo nekad imali dvije lansirne rampe i nikad nismo doživjeli ovakvu tuču. Pobornik sam da se uvede protugradna obrana. Osiguranja ni približno ne mogu nadoknaditi ovu štetu. Zaštitna mreža je izuzetno skupa.”

