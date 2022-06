Podijeli:







Izvor: Sasa Miljevic/PIXSELL

Pod nazivom Istra K9 2022 u Puli je održana međunarodna vježba potražnih pasa s vodičima za spašavanje unesrećenih u ruševinama.

U vježbi, koju je organizirao K9 tim Vatrogasne zajednice Istarske županije u suradnji s International disaster emergency advisor (IDEA), sudjelovalo je 15 potražnih pasa sa svojim vodičima iz vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i Republike Italije.

Timovi vatrogasaca i potražnih pasa demonstrirali su potragu za unesrećenom osobom u ruševnom objektu uz pomoć belgijskog ovčara Foxa, a potom i izvlačenje osobe uz pomoć vatrogasnog vozila za spašavanje s visine (s krova), te naposljetku i predaje unesrećenog timu hitne medicinske pomoći.

Kako je istaknuo županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac, ove se pokazne aktivnosti provode bar jednom godišnje, a u ovogodišnjoj dvodnevnoj akciji, osmoj po redu, sudjelovala su dva tima iz Italije i velik broj vatrogasaca iz cijele Hrvatske, piše Glas Istre.

“Simuliramo situaciju koja se može stvarno dogoditi kod urušavanja i to ne samo od potresa, već kod požara, eksplozije, i drugo, a gdje bi morali upotrijebiti potražne pse. Na svu sreću, pse koristimo u ruševinama rijetko jer nema toliko takvih situacija tijekom godine, no imamo puno nestalih osoba u prostoru koje odlutaju zbog demencije, zbog psihičkih problema, a često je razlog i nepripremljenost turista koji odlaze u japankama šetati šumom pa zalutaju. Tu nas policija, koja je nositelj potrage za nestalim osobama, zove da im dođemo u pomoć sa psima. Pas zahvaljujući osjetilu njuha ima sposobnost da pronađe osobu koja ne daje nikakve znakove kretanja. Kad pronađe unesrećenog, on zalaje i tako obavijesti vatrogasca”, kazao je Kozlevac, pritom dodavši da u takvim, stvarnim akcijama sudjeluju u prosjeku od 15 do 20 puta godišnje.

