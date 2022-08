Podijeli:







Izvor: Facebook

Rovinjski vatrogasci jučer su iz odrezanog debla stabla izvukli - poskoka. Deblo je služilo kao stol u jednom parku.

Kako se vidi na fotografijama, poskok se uvukao među prorez debla, a vatrogasci su ga oprezno izvukli.

“Još jedan poskok uspješno izmješten izvan urbane sredine”, napisali su vatrogasci.

Poskok je jedna od najotrovnijih i najopasnijih europskih zmija.

Pepeljasto-sive do smećkaste ili crvenkasto smećkaste je boje, a naraste do 65 cm, rijetko do 90 cm. Na glavi ima karakterističan roščić na vrhu njuške. Uzduž hrpta se gotovo uvijek nalazi tamna vijugava linija koja može biti u obliku romba ili “cik-cak”, a ide od glave do vrha repa . Dolazi na cijelom području Hrvatske na pogodnim staništima te na nekim otocima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram