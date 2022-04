FOTO Ovo su premijer i predsjednik za vrijeme svečanosti na Klisu

Podijeli:







Izvor: Milan Sabic/PIXSELL

Nakon dugo vremena, u jeku najžešćeg sukoba, predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković susreli su se na Klisu.

Predsjednik i premijer sjedili su u prvom redu jedan do drugoga, a prilikom susreta se nisu rukovali. Do premijera s druge strane sjedili su Ante Sanader i ministri Davor Božinović i Oleg Butković, a do predsjednika Milanovića predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade Borislav Lapenda, a do njega načelnik GS OS RH Robert Hranj.

Pogledajte kako je izgledao susret u fotogaleriji.

Izvor: Milan Sabic/PIXSELL Izvor: Milan Sabic/PIXSELL Izvor: Milan Sabic/PIXSELL Izvor: Milan Sabic/PIXSELL Izvor: Milan Sabic/PIXSELL Izvor: Milan Sabic/PIXSELL Izvor: Milan Sabic/PIXSELL Izvor: Milan Sabic/PIXSELL Izvor: Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL Izvor: Milan Sabic/PIXSELL

