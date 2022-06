Podijeli:







Nevrijeme praćeno snažnom tučom, koje je jučer navečer pogodilo Hrvatsko zagorje, odnosno područje gradova Oroslavja i Klanjca te općina Kumrovec i Zagorska Sela, uzrokovalo je golemu štetu na usjevima i vinogradima. U Zagorje je jutros stigla ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Leda je palo toliko da se mjestimice ni danas ujutro još nije otopio.

Gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek izjavio je za Hinu kako je nepogoda koja je zadesila njegov grad užasna i da je punih pet minuta padala tuča veličine oraha do lješnjaka.

“Šteta na usjevima i vinogradima je sigurno 100-postotna i nemam riječi kojima bih ovo opisao”, rekao je Brlek.

Prema informacijama iz Županijskog centra 112, na području općine Zagorska Sela također je padala tuča veličine lješnjaka do oraha. Nevrijeme je zahvatilo i Veliko Trgovišće, Stubičke Toplice te Oroslavje.

Gradonačelnik tog grada Viktor Šimunić u obilasku je terena. Potvrdio je za Hinu da je tuča padala oko 10 minuta i da se cijeli grad bijeli. Osobno je kontaktirao određeni broj poljoprivrednika koji kažu da su im usjevi uništeni, no prava procjena znat će se tijekom idućih dana.

Načelnik Kumrovca: Katastrofa!

Slično je bilo i na području Kumrovca. Načelnik Robert Šplajt nazvao je situaciju pravom katastrofom.

“Stanje je katastrofa. Gore ne može biti. Ovo u životu nisam doživio. Još uvijek imamo tuče na cesti. U nekim mjestima i do 10 cm. Čekamo ralicu da razgrne, na cesti je kolaps, automobili stoje. U nekim mjestima bilo je nanosa i do 70 cm tuče. Mislim da poljoprivreda, vinogradi, ratarstvo, da to možemo zaboraviti i da je tuča uspjela sve uništiti”, izjavio je sinoć Šplajt za Zagorje International.

Načelnica Zagorskih Sela Ksenija Krivec Jurak za isti je portal rekla da je situacija loša, a šteta velika.

“Nasadi kukuruza su totalno uništeni, sve je bijelo kao da je pao snijeg. Tuča je bila od veličine lješnjaka do veličine oraha, kako gdje, ali količina tuče koja je pala je ogromna. Zvala sam i 112 jer su na području općine dva nanosa blata na državnoj cesti”, kazala je načelnica Krivec Jurak.

Nevrijeme i u Zagrebu

Nevrijeme je jučer kasno navečer pogodilo i Zagreb i okolicu. Munje su parale nebo, pala je jaka kiša i puhao je snažan vjetar.

Teška je situacija bila i u dijelu Zagrebačke županije gdje je tuča oštetila više krovova obiteljskih kuća. ​Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više dojava građana vezanih uz grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom i tučom, koje je zahvatilo zapadni dio Zagrebačke županije. Najviše je bilo pogođeno područje Jastrebarskog, naselja Čeglje, Gudci Draganički, Izimje i Pribić, gdje je tuča oštetila više krovova obiteljskih kuća, izvijestili su iz Ravnateljstva Civilne zaštite.

“ŽC 112 Zagreb također je zaprimio više dojava građana vezanih uz grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom i tučom, koje je zahvatilo zapadni dio Zagrebačke županije. Najviše je bilo pogođeno područje Jastrebarskog, naselja Čeglje, Gudci Draganički, Izimje i Pribić, gdje je tuča oštetila više krovova obiteljskih kuća”, priopćili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Ni Karlovačka županija nije ostala pošteđena strašnog olujnog nevremena, javlja Kaportal. Prema zasad dostupnim informacijama, najgore je bilo na širem draganićkom području, gdje je tuča veličine jajeta nanijela ogromne štete usjevima, mnogima su stradale i kuće, a ukupne štete tek će se zbrajati.

Olujna kiša s grmljavinom pogodila je i ozaljsko područje, gdje je nestalo struje. Izuzetno snažan vjetar u Karlovcu je čupao stabla pa su vatrogasci imali dosta posla. Sve je trajalo vrlo kratko, ali izuzetno intenzivno.

Vlada najavila hitnu pomoć

Vlada će žurno pomoći Krapinsko-zagorskoj županiji u saniranju štete prouzročene tučom

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković stigla je u Krapinsko–zagorsku županiju. Najteže pogođena područja obići će zajedno sa županom Željkom Kolarom. Prvo planiraju posjet Klanjcu, a potom Kumrovcu.

