HŽ-ovac objasnio što se treba napraviti kada se vlak pokvari u vožnji

Ivan Forgač iz Sindikata Hrvatskih željezničara u Novom danu je govorio o teškoj željezničkoj nesreći kod Novske u kojoj su poginule tri osobe, a 11 ih je ozlijeđeno. Među smrtno stradalim su i strojovođa i kondukter.

“To su iskusni strojovođa i kondukter. Tragedija je velika”, rekao je Forgač.

“Uništen je i vlak, i materijalna šteta je velika. Zaista se radi o velikoj nesreći”, dodao je.

Forgač je pojasnio što se inače treba napraviti kada se vlak pokvari u vožnji.

“Prometna služba mora zaustaviti prometovanje u oba smjera na tom kolosjeku te pruge. Ova pruga je trebala biti opremljena s automatskim pružnim blokom. Čak i da vlak nastavi kretanje kroz crveno, signalni uređaji na pruzi daju signal vlaku i on zavodi kočenje, neovisno o strojovođi”, kazao je Forgač.

“S obzirom na opremu, vlak je trebao početi kočeti”, istaknuo je.

“Taj vlak je star, ali na njega je utrošena prilična količina novaca”, rekao je, dodajući da ide na redovite preglede, mehanizacije te da je dotrajala oprema zamijenjena.

“Što se vlaka tiče, ulaže se dosta u sigurnost, ali je problem kapitalno održavanje željezničke infrastrukture”, dodaje.

Forgač je objasnio i u kakvom je stanju hrvatska željeznička infrastruktura. “Naša država, od dolaska Sanadera do danas, to se samo prepisuje. Onda je bilo – sve ćemo uložiti u autoceste, kad se to završi, onda ćemo krenuti na željeznice, ali onda je došla kriza i željeznica nikad nije došla na red.”

“Možda smo i najgora željeznica u Europi što se tiče kapitalnog održavanja”, istaknuo je Forgač.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.