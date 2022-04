Podijeli:







Izvor: N1

Gost Novog dana bio je bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić. Komentirao je prijetnju ruskog predsjednika Vladimira Putina da će Europa ruski plin ili plaćati isključivo u rubljima ili će ostati bez njega. No Kremlj je u petak objavio da ipak neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje Putinovom ultimatumom.

“Nije se dogodilo ništa, što je jedino i moguće moguće. Gazprom ima ugovore s kupcima u Europi koji su deifniramni ili u eurima ili u dolarima, možda neki imaju u rubljima i takvi se moraju poštovati. Trgovina je dvosmjerna ulica – Europi treba ruski plin, a Rusiji treba europski novac. To je bio jedan veliki blef Putina, više-manje za unutrašnju upotrebu, da bi građanima poslao poruku da može što hoće i nametati uvjete Europi i kada se vodi ukrajinski rat, kako je on i dalje taj koji diktira kako će se plin izvoziti i plaćati”, rekao je Fižulić.

PROČITAJTE JOŠ Analiza: Ima li pobjednika u europsko-ruskom plinskom ratu? Litva prva u EU, od zemalja ovisnih o Gazpromu, prestala uvoziti ruski plin

Istaknuo je da je Ruska središnja banka prije gotovo mjesec dana donijela odluku da izvoznici 80 posto svojih prihoda moraju konvertirati u rublje. “I hoće li Europa plaćati u eurima ili rubljima kupljenima u Moskvi za rusku valutu je svejedno, opet se zapravo plaćanje događa u eurima. Europski kupac bi prvo morao kupovati rublje pa onda formalno plaćati”, rekao je.

Europa više nikad ne smije biti u poziciji da joj Rusija diktira plinom

Većina europskih država krenula je prema prestanku ovisnosti o ruskom plinu.

“Većina zemalja je rekla da u nekom roku potpuno prestaju kupovati ruski plin. Hrvatska Vlada to nije. Nijemci su rekli da će to biti sredinom 2024., Poljska je zahvaljujući projektu ‘Baltic pipe’, koji će uskoro biti gotov i dovesti plin iz norveških polja u Poljsku, rekla da nema namjeru obnavljati ugovor s Gazpromom koji ističe koncem godine. Tri baltičke države rekle su da one od 1. travnja više ne kupuju ruski plin. Većina država rekla je u kojem trenutku to misli napraviti. Ne zbog trenutačne situacije u Ukrajini, nego Europa više nikad ne smije biti u poziciji da joj Rusija diktira plinom. Nije pitanje hoće li prestati kupovati ruski plin, nego samo u kojem roku će to učiniti. Italija je rekla da im za to trebaju tri godine, krenuli su u pregovore sa Španjolskom za gradnju plinovoda. Španjolska ima šest LNG terminala koji imaju najmanju iskoristivost od svih europskih. U Europskoj uniji ih je 26, ali njihova iskorištenost je prošle godine bila svega 40 posto. Nijemci nemaju niti jedan. Nije problem u terminalima, nego povezanosti Europe kao jedinstvenog plinskog tržišta. Španjolska je izolirana na taj način, ima najvaće kapacitete, ali su za ostatak Europe oni neiskoristivi”, kazao je Fižulić.

Dodaje da je gotovo nemoguće da Rusija zaustavi obustavi plina Europi: “Čime će gospodin Putin plaćati državne činovnike i umirovljenike. Plin nije nafta da se samo stavi na tržište. Ne postoji mogućnost da se najednom proda Kini ili Indiji jer nema insfrastrukture. Rusija takvom odlukom puca sebi u nogu. Gospodarski i financijski bi se uništila, a Europa ima niz način da apsorbira takvu rusku odluku”.

Fižulić je objasnio što bi se dogodilo u slučaju da Hrvatska ipak najednom ostane bez ruskog plina.

“Onoliko plina koliko Hrvatska proizvodi na vlastitim poljima dovoljno je za kućanstva. Problem je Petrokemija i tzv. transformacija energije, toplane, odnosno plin koji se pretvara u električnu energiju. Hrvatska uvozi 30 posto svojih potreba električne energije. U slučaju momentalne, potpune obustave ruskog plina ne bi radila Petrokemija, povećali bismo uvoz električne energije, a kućanstva bi dobivala plina onoliko koliko ga trebaju dobivati. To je hrvatska plinska bilanca”, rekao je Fižulić.

Kaže da je većina država za sebe donijela planove kako će i kada prestati kupovati ruski plin. “Zašto hrvatska Vlada to nije učinila, meni nije poznato”, kazao je.

Putin nije ni trepnuo na sankcije

Što se tiče sankcija Rusiji, Fižulić ne vjeruje da će Putin pokleknuti pred njima.

“Rusija je teško pogođena osnkcijama, ali Putin nije ni trepuno do sada i nema namjeru zaustaviti planove u Ukrajini, a rat postaje brutalniji. Vjerojatno je samo promijenio ostvarivost nečeg što želi imati u Ukrajini. Vjerojatno idemo prema zamrznutom sukobu, probat će osvojiti dio teritorija koji može kontrolirati i onda to proglasiti svojom pobjedom pa pregovarati desetljećima da to nikada Ukrajini ne vrati”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.