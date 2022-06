Podijeli:







Ekonomski i financijski analitičar Hrvoje Serdarušić bio je gost Novog dana. Komentirao je dvoznamenkastu stopu inflacije u Hrvatskoj.

“Još prošle godine je bilo jasno da će inflacija doći”, govori Serdarušić dodajući da građani s pravom osjećaju kako je ta brojka i veća od one koja je jučer objavljena.

“Efekt ove inflacije je u stvarnosti puno veći od ovog. Nije on manipuliran, nego je takav”, kaže.

“Protiv inflacije se bori tako da je suzbijete smanjenjem novčane mase i rastom kamatnih stopa, manjom potrošnjom. Trenutno to još nije došlo kod nas. Problem, puno vćei od inflacije, je moguća kriza državnog duga. Prije 10 godina je to bila kriza periferije. Sad to možda neće biti kriza periferije koliko kriza središta”, objašnjava Serdarušić spominjući najavu odluke dizanja kamatnih stopa iz ESB-a. “Europa zasad nije učinila ništa”, kaže navodeći da je američka središnja banka već podignula kamatne stope.

“Tržište je automatski kaznilo, nakon najava ESB-a koji je negirao problem inflacije”, govori.

Serdarušić kaže kako moramo razgovarati o “nekim tamo” institucijama u Americi i Europi jer oni donose odluke koje izravno utječu na nas. Objašnjava i kako se država nedavno zadužila na 10 godina i da smo u tome prošli bolje od npr. Italije.

“Nema brzog rješenja. Ono je dijelom u fiskalnom, dijelom u montarnom”, govori.

“Ima prostora za djelovanje, da se krene. Mi smo mala zemlja pa nam je i lakše djelovati. Ulaskom u euro, primamo probleme eura i na sebe. Toga treba biti svjestan. Uvijek sam govorio da bih gledao podatke”, kaže govoreći o skorom uvođenju eura.

On kaže i kako je financijski dosta konzervativan pa se trenutno suzdržava od kupnje na tržištu kapitala. “Loša su vremena”, kaže.

