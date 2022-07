Podijeli:







Naša reporterka Nataša Božić razgovarala je s ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinkom Filipovićem vezano uz slučaj maturantice koja je diskvalificirana s državne mature zbog toga što se potpisala na esej iz hrvatskog jezika.

Prokomentirao je činjenicu da na odluku ravnatelja NCVVO-a o diskvalifikaciji s državne mature nema prava žalbe.

“Uistinu pravilnik jasno kaže da je odredba kojom se sankcionira odluka ravnatelja NCVVO-a. Zašto nema žalbe? U tom smislu pravilnik je vrlo jasan i decidiran da je nema. Je li to doista ustavno ili nije, to je na nekim drugim mjerodavnim institucijama da same ocijene. Istina je, dosad se na tu odredbu nitko u tom pravnom smislu nije žalio”, rekao je Filipović.

Filipović je rekao da NCVVO-u nije u interesu oštetiti niti jednog učenika.

“Žao mi je što u ovom slučaju učenica o kojoj se govori se tako osjeća. Isto tako, žao mi je i ostalih 23 učenika koji su se potpisali. Ali napominjem, od 28 451 učenika, samo je njih 24 iščitalo ili nije dobro pročitalo upute. Jer u svakom ispitnom listu za svaki predmet stoji vrlo jasna odredba da nije dopušteno potpisivanje imenom i prezimenom”, ističe.

Još jednom je ponovio da stvarno žali zbog svega onoga što prolazi učenica, ali da joj u ovom slučaju ne može pomoći osim izraziti žaljenje.

Poslao joj je i poruku:

“Ja bih joj poručio da pokuša imati snage i da nadvlada jednu situaciju u kojoj se našla i da iz toga očvrsne i shvati da se u životu događaju stvari koje možda osobno doživljavamo kao uperene protiv nas, ali isto tako shvatit će da se u svakom društvu moraju poštivati pravila i zakoni jer je to jedino jamstvo da će društvo biti bolje. U suprotnom idemo u anarhiju.”

