Filipović otkrio kada se planira krenuti s vaučerima za gorivo

Podijeli:







Izvor: N1

Pred istekom smo Vladine odluke o 14-dnevnom zamrzavanju cijena naftnih derivata na benzinskim crpkama, izuzev onih na autocestama. Predviđa se novi rast cijena goriva, a ministar Davor Filipović odgovorio je na pitanje sprema li Vlada nove mjere.

“Razmatramo baš sve mjere, znači sve opcije su na stolu. Imamo još mogućnost kada govorimo o trošarinama. Donijet ćemo onu odluku koja će ići u korist, koja će u ovom trenutku biti zadovoljavajuća. No tek kad vidimo kolika će biti cijena u konačnici, a to možemo napraviti kad se danas zaključi trgovanje. Znači preko vikenda ćemo imati precizne cijene i onda ćemo na temelju toga donijeti odluku. Moramo sačekati ponedjeljak”, rekao je Filipović za Media servis.

Premijer Andrej Plenković je najavio vaučere za gorivo kao dugoročniju mjeru pomoći socijalno ugroženima, a Filipović je danas otkrio kada bi se s njima trebalo krenuti.

VEZANA VIJEST Nova najviša razina inflacije: Skok cijena energije i svježe hrane

“Situacija je toliko promjenjiva da ne možemo predvidjeti što će se dogoditi sljedeća dva tjedna. Možda ćemo za sljedeća dva tjedna morati drugačije reagirati, a posebno kakva će biti situacija na jesen. Vaučeri su u planu i predviđeno je da krenu negdje na jesen, ali o detaljima ću govoriti kada za to dođe vrijeme”, kazao je.

Što se tiče mjera pomoći građanima i gospodarstvenicima zbog rekordne inflacije, Filipović također ponavlja da su sve opcije na stolu i da će reagirati kada procijene da je vrijeme. Ovaj tjedan je u Luksemburgu sudjelovao na sastanku Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku gdje je usvojena Uredba o skladištenju plina. Na pitanje može li sa sigurnošću reći da će Hrvatska do zime imati dovoljno plina, odgovorio je:

“Usudit ću se reći da će naše podzemno skladište plina biti zapunjeno onako kako je to krizni tim za opskrbu plinom predvidio. Doneli smo odluku kojom se zadužuje HEP da obavi taj dio posla i HEP to radi. Skladište plina se puni i ono će biti zapunjeno na onoj razini koji smo mi odredili do 1. listopada ove godine. Prema tome, usudit ću se reći da sigurnost opskrbe plinom i energentima kod nas neće doći u pitanje‘‘.

Naglasio je da smo u boljoj poziciji od nekih zemalja jer imamo LNG terminal na Krku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.