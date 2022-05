Filipović objavio koliko plina sami proizvodimo i je li opskrba ugrožena

Podijeli:







Izvor: N1 / Zoran Pehar

Ministar Davor Filipović bio je na predstavljanju projekta skladišta podzemnog plina Okoli.

Kratko se obratio javnosti.

“Nema nikakve potrebe to dovoditi u pitanje, skladište podzemnog plina Okoli će do jeseni sigurno biti popunjeno na 90% kapaciteta. Cijene jesu visoke. Ovo je neuobičajena situacija. U normalnim okolnostima one bi sada bile niže, a više krajem godine, međutim kada se radi o sigurnosti opskrbe naših sugrađana tada treba djelovati i u tom smjeru ćemo ići”, rekao je.

Dodao je i kako smo zbog LNG-a u lagodnijoj poziciji od drugih EU zemalja. Kaže i kako “57% plina zadovoljavamo putem LNG-a, 21% je vlastita proizvodnja, a ostatak ćemo imali putem skladišta Okoli”. Naglasio je kako opskrba nije ugrožena i da će svi imati plina.

“O detaljima ću reći kada za to dođe vrijeme. Danas je poslan jasan signal od strane EK kako oni vide Hrvatsku. U tom planu je navedena važnost LNG-a i proširenja kapaciteta i plinovoda prema Sloveniji kako bismo plin mogli dostaviti i tim zemljama. Postoji mogućnost da se kapaciteti udvostruče”, zaključuje.