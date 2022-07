Festival bespravne gradnje Vruja: “Odavno smo izgubili povjerenje u institucije”

Podijeli:







Izvor: N1

Drugi Festival bespravne gradnje i devastacije prirode započeo je danas u 15 sati u uvali Vruja, a okupio je više desetaka ljudi koji su svoj glas podigli protiv splitskog poduzetnika Stipe Latkovića kojeg prozivaju zbog bespravne gradnje i nepoštivanja pečata inspekcije.

Prosvjednici očekuju da se Vruja pošumi i da joj se vrati dio izgubljene ljepote, kao i da se sruše izgrađene “nakaradne kule”. Također traže sanaciju područja bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu.

Gošća Dnevnika N1 bila je jedna od organizatorica prosvjeda Bruna Fistanić.

Upitana tko je kriv za ovakvu situaciju, odgovara da su to oni koji štite taj proces iz godine u godinu, a da je to uglavnom država.

“Dvadeset godina sustavno se to događa i ide dalje i dalje. Mi smo kao mještani Piska upozoravali na to, ali dok god se nismo udružili, kao da se nismo ni žalili. Sad je to ipak poprimilo neke razmjere da se o tome priča”, rekla je.

DORH podigao optužnicu

Fistanić ističe da su zadovoljni što je DORH podigao optužnicu jer se nešto ipak pomiče, ali i da procesi kod nas ipak predugo traju.

“Nadamo se da neće biti situacija kao u crtiću “Dora istražuje”, da DORH istražuje pa da to traje beskonačno”, govori.

Napominje da su odavno izgubili povjerenje u institucije.

“Nama su svi rekli, čak i u općinama da je on (Stipe Latković, op.a.) ‘velika riba'”, kaže Fistanić i napominje da u ovoj situaciji svi mogu nešto napraviti.

“Treba krenuti jedno po jedno, samo što kod nas uvijek jedan štiti drugog. Većina ljudi ne razumije da on pod krinkom turističkog resorta stvara svoj privatni prostor. On radi svoje imanje i širi ga. On je krupna riba iza koje stoje krupne face”, zaključila je.

