Današnji summit NATO-a u Newsnightu je komentirao analitičar Denis Avdagić.

Čelnici NATO-a donijeli su u četvrtak, prvog dana svoga samita u Madridu dalekosežne odluke o temeljnom preslagivanju i jačanju snaga odvraćanja, povećanju investicija u obranu i zajedničkom proračunu, više pomoći za Ukrajinu na dulji rok te pozvali Švedsku i Finsku u članstvo.

Čelnici 30 država članica usvojili su novi Strateški koncept za narednih 10 godina, u kojem su definirani sigurnosni izazovi s kojima se Savez suočava.

Rusija je definirana kao “najveća i izravna prijetnja sigurnosti saveznika i za mir i sigurnost euroatlantskog područja”. Avdagić kaže da je bilo jasno da će Rusija i agresija na Ukrajinu biti glavna tema summita.

“Strateški koncept NATO je okrenuo prema Rusiji. Euroatlantsko područje vratilo se u vrijeme koje je stalo završetkom hladnog rata i to je u ovom trenutku činjenica koju živimo i gledamo”, rekao je Avdagić te dodao:

“Iz tog razloga Strateški koncept nije širok kao prethodni, nego usmjeren najvećim dijelom da imamo Rusiju u poziciji kakvu imamo i da ne možemo biti isgurni u njihove namjere, štoo bi bilo kad bi bilo, da je Ukrajina već slomljena ili bi bila slomljena u nekom bliskom razdoblju.”

Avdagić kaže da je ogromna razlika ovog koncepta s brojnim dokumentima koji su bili prije 10-ak godina.

“Tada se Rusiju tretiralo kao potencijalnog partnera, a ne neprijatelja, danas je to posve drugačije. Ovaj put se i Kina prepoznaje kao netko tko nije samo partner, već potencijalni neprijatelj. Razlog tome je ne samo položaj Kine u odnosu prema ključnom transatlantskom savezniku Europe, a to je SAD, već i pristup komunikaciji prema vlastitim sugrađanima. S jedne strane, dok su diplomati pokušali odglumiti nekakvo držanja sa strane po pitanju agresije na Ukrajinu, s druge strane mediji koji su pod kontrolom partije, kineskog režima su u potpunosti, bez imalo zadrške stali na stranu Rusije”, rekao je Avdagić.

Rusija je oštro odgovorila na današnji summit, je li moguće da će postaviti nuklearno oružje u Kalinjingrad?

“U ovom trenutku ništa ne možemo isključiti, ako pogledamo njihov (ruski) državni narativ, državnu televiziju i ono što se tamo odvija, što je jedan degutantni cirkus u kojem se zaziva, u nekim momemtima od prorežimskih novinara, tamo se govori doslovno ‘zašto ne bismo nuklearnim oružjem napali Veliku Britaniju ili Pariz’. To je diskurs koji je postao normalan. To su nekakve stvari koje u medijskom formatu ne spadaju u javnotelevizijske kanale, ali tamo je to tako. Najgora vrsta propagande, tu su rukavice potpuno skinute. Ne možemo imati povjerenje u rusko političko vodstvo, prije svega u Putina. Sva komunikacija sa zapadnim čelnicima se pokazala kao nešto što je služilo kao kupovina vremena. Oni se žele što više zatvoriti od zapadnog utjecaja, oni to ne kriju. Međutim, njima sad treba biti jasno da Zapad neće dopustiti njihov utjecaj prema drugim zemljama. U Strateškom konceptu je jasna poruka da nitko – druge, treće strane – ne može ograničavati nekome članstvo u NATO-u. Rusija ne može biti ta koja će diktirati, nju se više neće slušati ni pitati. Treba čitati između redaka, ovo je poruka i da je Ukrajina dobrodošla u NATO”, rekao je Avdagić.

Cijeli razgovor pogledajte u videu:

