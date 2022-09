Voditeljica iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) uhićena je u srijedu po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja, neslužbeno, zbog sumnje da je namještala milijun kuna vrijedan natječaj tvrtki svog rođaka.

Ured europskog javnog tužitelja izvijestio je da u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom provodi hitne dokazne radnje. Neslužbeno se doznaje da je uhićena voditeljica službe za koordinaciju.

U kratkom priopćenju Ured europskog tužitelja izvijestio je da se dokazne radnje koje provode odnose se na dvije osobe za koje se sumnja da su počinile kaznena djela nezakonitog pogodovanja i poticanja na nezakonito pogodovanje vezano uz javnu nabavu usluga putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za projekt financiran sredstvima EU.

by the Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments (HAMAG-BICRO) for an 🇪🇺 funded project. The #EPPO will, after questioning the suspects, make a decision on further actions in the case and communicate in due time. Until then, no further details will be released.

