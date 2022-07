Zagreb i okolicu u subotu oko podneva prilično je preplašilo probijanje zvučnog zida. Gradom je odjeknuo glasan zvuk nalik eksploziji.

Građani su bili uznemireni jer ih na probijanje zvučnog zida nitko nije upozorio, iako je to dosad bila praksa. U međuvremenu se oglasio i ministar Banožić, koji je zatražio očitovanje o cijelom slučaju.

Here is the map of these hundreds of felt reports! pic.twitter.com/4UbKkwWXZP