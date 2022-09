Podijeli:







Izvor: N1

Dejan Jović s Fakulteta političkih znanosti gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao smrt kraljice Elizabete II.

“Prije dva dana vidjeli smo kako kraljica daje mandat novoj britanskoj premijerki. Čini mi se da sve ide po protokolima koji su unaprijed pripremljeni. Zanimljiv je bio način na koji je BBC dao naslutiti da je nastupila smrt time što su voditelji bili u crnoj odjeći. U svakoj zemlji, pa i kada se radi o privatnim osobama, potrebno je neko vrijeme da se konstatira da je osoba preminula”, rekao je Jović.

Kako navodi, radi se o planetarno poznatoj osobi i jednoj od ikona našeg vremena. “Ujedinjeno Kraljevstvo se uvelike promijenilo za vrijeme njene vladavine. Monarhija je institucija koja održava tradiciju i stabilnost u zemlji. Pogledajmo koliko je izazova bilo u svijetu od dana njezine krunidbe u 1950-im godinama”, rekao je.

Kaže da je ključ kraljičinog uspjeha u tome što je shvatila da “sustav dolazi prije njene osobnosti”.

“Od početka je bila dio političkog sustava i svoje privatne karakteristike je u potpunosti uskladila sustavu. Najčešći je nesporazum između pojedinca, a njihovi problemi proizlaze što se ne mogu uskladiti sa sustavom. To smo vidjeli kod Trumpa, ali i kod Putina. On je došao iz unutrašnjosti sistema i uspješno njime upravlja. Na našim prostorima imali smo Josipa Broza Tita, koji je vladao upola kraće nego što je vladala kraljica. On je imao teškoće s upravljanjem i sistemom i morao je raditi razne kompromise da bi ostao na vrhu tog sustava. Kada pitamo hoće li netko dugo ostati na vlasti, pitamo se koliko je u stanju podrediti se samom sustavu, a u kojoj ga mjeri može transformirati. Kraljica je bila kadra donekle mijenjati sustav. Ona je upraviteljica sektora državne uprave i ima snažne instrumente u pozadini upravljanja”, rekla je.

“Smanjit će se separatističke tendencije u Škotskoj”

Navodi da nema tako popularnog političara poput kraljice, koja nije bila izabrana od strane naroda.

“Žal za njom je želja za stabilnošću nasuprot nestabilnosti koji nosi demokratski poredak. To može biti i opasno, jer može naštetiti demokratskim procesima. Ona nije bila ugroza demokraciji, jer je znala svoje mjesto unutar samog sustava. Ipak, postavlja se pitanje zašto više volimo nekoga tko nije izabran od strane naroda naspram nekoga tko jest?”, pita se Jović.

Smatra da će smrt kraljice ujediniti Ujedinjeno Kraljevstvo i smanjiti separatističke tendencije u Škotskoj. Zanimljivo je, kako navodi Jović, da će žene u Ujedinjenom Kraljevstvu ostati zapamćene po najvećim dostignućima. “Niti jedan kralj ne može se mjeriti s Viktorijom, kao niti Elizabetom I. Nemojmo zaboraviti da u dobu kada je ona postala kraljica, žene u Ujedinjenom Kraljevstvu nisu smjele samostalno otvoriti žiro račun, a žene koje voze automobil bile su rijetke. Kraljica je ostavila veliki pečat na poziciji žena u Ujedinjenom Kraljevstvu”, rekao je.