Ekonomist Damir Novotny gostovao je u Novom danu i komentirao prijetnje Rusije o obustavi opskrbe plinom.

Novotny je rekao da je ruska prijetnja da će prestati isporučivati plin Poljskoj i Bugarskoj na neki način upozorenje cijeloj Europskoj uniji, jer se najviše verbalno sukobljavaju poljska i ruska vlada.

“Poljaci nisu htjeli plaćati u rubljama, nisu željeli na taj način kupovati ruski plin i tu se s ruske strane željelo pokazati što znači kad bi oni zaustavili isporuku plina prema Njemačkoj, koja je najveći kupac i najveći ovisnik o ruskom plinu. Bugarska i Poljska su manje ovisne o ruskom plinu nego što mi to mislimo, a u Njemačkoj su ovisnici i kućanstva i poduzetnici, prije svega u istočnoj Njemačkoj, dakle cijeli gradovi ovise o ruskom plinu, što nije slučaj s Poljskom. U Poljskoj su više poduzetnici koristili plin, ali manje kućanstva, u Bugarskoj još manje. To je samo pokazivanje što bi se moglo dogoditi Njemačkoj, ako Rusija prestane isporučivati plin toj zemlji. Ali ako se to dogodi, Rusija će imati neizmjerno veće štete na svojim postrojenjima, nego Njemačka”, rekao je Novotny.

Iz Rusije postoje tri plinovoda, središnji, kojim se opskrbljuje Mađarska, Hrvatska, Slovačka i djelomično Poljska, Sjeverni tok 1 i 2, kojim se opskrbljuje Njemačka i Južni tok, kojim se opskrbljuju Bugarska, Rumunjska i Srbija.

Ekonomski analitičar istaknuo je da ne misli da će Rusija donijeti odluku o tome da Hrvatskoj prestane isporučivati plin.

“Moguće, dakako, neizvjesno je i ne možemo ništa prognozirati jer je ruska politička elita u ovom trenutku nepredvidiva, odluke Putina su potpuno nepredvidive, ne možemo biti sigurni o smjeru njegovih odluka, posebice ekonomskih. Ruskoj javnosti rekao je da sankcije nisu nanijele nikakvu štetu ruskoj ekonomiji, što jednostavno nije točno. Tako da ne vjerujem da će doći do drastičnih blokada”, rekao je Novotny.

Objasnio je i što znači mjera ranog upozorenja zbog stanja s plinom, a koju je donijela Vlada.

“To je mehanizam koji koriste vlade svih europskih zemalja, kad se skladišta plina preko zime isprazne i preko ljeta se pune i ako zakupci skladišta ne napune plin, odnosno ne pune ga tom dinamikom, cijene su visoke i očekuju se da bi one pale preko ljeta da bi ih napunili, ali to je nezahvalno jer je teško procijeniti cijene plina u ovom trenutku. Moguće da će se početi spuštati tijekom ljeta, ali to nije izvjesno. Svi nabavni lanci će biti poremećeni, ruski plin neće dolaziti onom količinom na tržište EU-a kako smo naviknuli i cijene neće padati preko ljeta”, rekao je Novotny.

Što se tiče normi strateških zaliha, rekao je da smo, prema javno dostupnim informacijama, po količini plina ispod tih zaliha.

