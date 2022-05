Eko Moslavina ponovno prijavila Cvrtilu na Mirovinsko bez njezinog znanja

Podijeli:







Izvor: N1

Zviždačica iz Eko Moslavine, Adrijana Cvrtila, gostovala je u TNT-u.

“Prošlo je 4 mjeseca, moram reći da se ništa značajno nije promijenilo, u ovom trenutku vodim dva radna spora pri Općinskom sudu u Kutini i jedan na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Moram spomenuti i 9 privatnih tužbi za klevetu koje sam zaradila radi javnog razotkrivanja nepravilnosti, ukupno 12”, kaže na početku.

Rekla je i kako sutkinja još nije donijela odluku o nadomještaju ugovora o radu i da joj nije jasno postavljanje rokova ako se oni ne poštuju. Govorila je i dopisima i uputima koje je slala:

“Od ministra Malenice nikad nikakav odgovor nisam dobila. Obratila sam se i predsjedniku Milanoviću, s njim ima neke interakcije, ali sve to nije dovelo do toga da bi se postupak uskladio s onime što je propisano”.

Rekla je kako trenutno nema ugovor o radu, ali ne neočekivano saznala da ju je bivši poslodavac ponovno prijavio.

“S obzirom na to da dođete u neku fazu očekivanja i kao što netko ujutro čita novine tako ja ujutro odem u e-predmet i tako sam na petak 13. otvorila sustav e-građani i primijetila da postoji promjena u mom mirovinskom osiguranju i da sam prijavljena. Ostala sam iznenađenja i nije mi jasno zašto sam ponovno prijavljena i uzeta u radni odnos od strane Eko Moslavine. Žalosno je da sam ja to tako morala saznati, jer ja ne moram svaki dan to gledati i da nisam ne bih uopće znala da sam u radnom odnosu. Poslodavac ne može nekog prijaviti na mirovinsko bez da je taj radnik počeo raditi, to je čak kažnjivo”, kaže.

Dodala je i da je odradila pravne konzultacije i kako su joj savjetovali da ne mora doći na radno mjesto dok ju iz Eko Moslavine pismeno ne obavijeste da su je ponovno prijavili.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.