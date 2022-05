Podijeli:







Izvor: N1

Davor Ivo Stier i Nikola Grmoja komentirali su za N1 blokadu ulaska u NATO Finske i Švedske.

Stier kaže kako treba najprije reći da Vlada radi na ostvarivanju prava Hrvata u BiH, kao i da svi žele da Finska i Švedska uđu u NATO. “Pitanje je samo kako će se to ostvariti”, kaže. Dodaje i da bi se blokadom mogao pogoršati i položaj Hrvat u BiH i položaj Hrvatske u međunarodnoj zajednici. “Ova inicijativa ne traži ništa konkretno od Švedske i Finske nego preko njih traži nešto od Amerike i Njemačke. Prva pretpostavka, mislim da je točna, da Amerika, kao najveća i najjača zemlja u NATO-u i svijetu i Njemačka imaju instrumente da vrše taj pritisak, ali imaju i instrumente da odgovore protumjerom Zagrebu”, kaže Stier.

“Što se tiče cilja promjene Izbornog zakona tu postoji suglasje, samo je pitanje načina”, zaključuje.

vezana vijest Bartulica o širenju NATO-a: Hrvatska treba bolje iskoristiti mogućnosti koje ima

Grmoja kaže kako su rezultati sve. “Rezultati ove kukavičke, kalkulantske politike su jasno vidljivi u BiH. Hrvati u BiH su od stranke Plenkovića vučeni za nos, obećavalo im se svašta, a nije se dogodilo ništa. Treba li Hrvatska jasno definirati svoje nacionalne interese? … Hrvatskoj uzor treba biti svaka zemlja koja se ponaša na način kako se sve zemlje u svijetu ponašaju: Na način da gledaju svoje interese. Hrvatska to nije radila. Stier je još u tom modu, treba izaći iz toga”, kaže i dodaje kako Stier i Plenković čekaju “sinekure, Stier vatikansku, a Plenković u Bruxellesu” pa i zbog toga ne reagiraju.

“Srbija otvra nova poglavlja, a što je Hrvatska činila po tom pitanju? Je li ijedan problem riješen, je li riješena ratna odšteta?”, pita se.

“Što se tiče moje pozicije, bio sam zastupnik u EP-u. Mislim da Grmoja zna da sinekure i mjesta nisu ono što me motivira u mom političkom radu”, kaže Stier, a na pitanje je li to možda veleposlaničko mjesto, kaže kako je to u nadležnosti i Predsjednika Republike.

Grmoja kaže kako visoki predstavnik u BiH može stanje vratiti na ono koje je bilo ugovoreno Daytonom. “Mi nemamo što tražiti da Bošnjaci na nešto pristanu, nego međunarodna zajednica treba shvatiti da je naša pozicija moralno čista i da ne tražimo za hrvatski narod kruha preko pogače i ništa preko Daytona”, kaže Mostovac. Stier kaže da je njegov stav isti, ali da je pitanje kako doći do toga.

“Da, odlučnost i čvrstina apsolutno, ali i razborita državnička politika kakvu je vodio prvi predsjednik Tuđman”, kaže Stier.

“Milanović pokazuje čvrstinu. Ja u njegove motive ne mogu ulaziti jer nemam nikakvog kontakta s njim. Da je netko iz Mosta premijer, uvjeren sam da bi Hrvatska imala puno čvršću poziciju”, kaže Grmoja.

Stier kaže kako je sve u skladu s Ustavom, u slučaju da ministar vanjskih poslova ode glasovati o pristupanju Finske i Švedske NATO-u te kako mu to nije sporno. Predsjednik i Vlada sukreiraju vanjsku politiku, ali Vlada je operativno provodi.

vezana vijest Turska blokirala pregovore o pristupanju Finske i Švedske NATO-u

Grmoja je rekao kako bi Hrvatsku svi doživljavali ozbiljnije da vodi čvrsti i usuglašenu vanjsku politiku.

Stier smatra kako treba inzistirati na tome da Hrvati budu ravnopravni, ali da je ova Vlada počela činiti mnogo toga i da treba nastaviti.

“S ovako mekanom i mlitavom vanjskom politikom, nema nikakve šanse” kaže Grmoja. Na pitanje je li onda ova politika izdajnička, Grmoja kaže kako je već i po pitanju Srbije rekao preddsjedniku Vlade da je vrijeme za čvrstu, suverenu, nacionalnu vanjsku politiku koja će voditi računa o pravima Hrvata u BiH. “Ako NATO vodi računa o sigurnosti, ne može se baviti samo sigurnošću sjevera, nego i juga Europe”, kaže.

Stier zaključuje da ga ne zanima poentirati stranački, nego da ga zanima samo državni interes.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.