Da vaše dijete u vrtiću ili školi kaže drugom djetetu da je nitkov, hulja, proljev i prljav - vjerojatno bi vas zvali na razgovor s razrednicom iki psihologinjom. U Hrvatskoj je međutim postalo sasvim normalno da se u vrhu politike "časte" takvim i još gorim "epitetima". Trend uvredljivog i prostačkog ophođenja predvodi predsjednik države Zoran Milanović, a trudi mu se, sa sve više "uspjeha", parirati premijer Andrej Plenković. Granica pristojnosti i uljudnog govora u svakom sukobu - a u politici je sukob normalno stanje stvari - pomiče se prema dolje, no gdje je kraj i jesmo li u Hrvatskoj dosegli dno dna u nekulturi međusobnog "čašćenja" političara? U Točki na tjedan o svim ovim pitanjima u rubrici Dvoboj raspravljali su saborski zastupnici Damir Habijan (HDZ) i Sandra Bančić (Možemo!).

“Svakako da se ne osjećamo normalno. Čini se da bi informativni programi na svim televizijama trebali napraviti zabranu gledanja za sve mlađe od 12 s obzirom na rječnik koji se pojavljuje u cijelom političkom spektru, a posebice u vrhu vlasti. Građani ovako ne komuniciraju. Konflikti u politici su ne samo normalni, nego i poželjni, ali oni se rješavaju argumentacijom. U nedostatku argumentacije dolazi do pojave ove vrste politika koja se svodi na doskočice koje pređu u uvrede i riječi koje nemaju mjesto u javnom prostoru”, rekla je Benčić.

“Govorimo o predsjedniku RH, ne o nekome s ulice”

Habijan kaže da Milanović ima pravo odabrati kako će komunicirati, ali ne vjeruje da će mu ovavak stil donijeti političku korist. Naglašava da se Milanović i Plenković ne mogu stavljati u isti kontekst.

habijan: Zoran Milanović ima pravo odabrati način na koji komunicira. Možemo raspravljati je li takav način primjeren ili nije. Ne govorimo o nekome s ulice, nego o predsjedniku Republike Hrvatske, predsjedniku svih građana. Mislim da kada spomene epitet banda, konkretno za HDZ, on je taj epitet dodijelio više od 220 tisuća članova, građanki i građana, uključujući i mene. Ako misli da će mu to donijeti političke poene, ja mislim da se vara, mislim da je ljudima dosta. Siguran sam da je velika većina naših ljudi uljuđena, da im se ne ne sviđa ovakav način komunikacije. Ovdje su u isti kontekst stavljaju pred države i predsjendik Vlade. Ovakav rječnik Milanović ne koristi samo prema premijeru, sjetimo se neki dan u Jasenovcu, on je tamo jednog saborskog zastupnika nazvao epitetom koji neću ponoviti, sjetimo se kako naziva i odnosi se prema ministrima, drugim zastupnicima… Naglasak terba biti na komunikaciji koju cijelo vrijeme koristi predsjednik”, kazao je Habijan.

HDZ-ov zastupnik se slaže se s time da premijer pokušava parirati predsjedniku: “Ne bih rekao. Ako predsjednik države već nekoliko godina Vladu, ministre, premijera stalno naziva bandom, govori da smo kriminalci, korumpirani… Ne samo HDZ-u nego i svima koji mu se argumentima konstruktivno suprostave, on ne odgovara argumentima nego uvredama. Kako mu se suprotsaviti? Ne uopće ulaziti u neku komunikaciju ili na neki način odgovorit? Nekoliko se puta u posljednje vrijeme od HDZ-a moglo čuti da je predsjednik štetočina, ne vidim da je to uvredljivo ako pogeldamo što je rekao o njemačkim diplomatima, o Englezima, Mađarima… Nanio je štetu Hrvatskoj. Ako netko radi štetu, onda je štetočina. Ne vidim da je to nešto ružno”.

Benčić se ne slaže.

“Premijer se definitivno natječe i u nedostatku argumenata i nemogućnosti da parira u tom nekom nadmetanju predsjedniku Milanoviću, onda se premijer na takav način ili još gori obraća saborskim zastupnicima. Prošli tjedan ga je na aktualcu kolegica Peović pitala potpuno nromalno političko pitanje bez osobnih napada na što je on njoj odgovorio na način da nju, koja predaje na sveučilištu, pita ‘jeste li vi i gdje išli u školu’. Rekao je da bi njega na njenom mjestu bilo sram hodati po ulici. Koja je to razina? Uopće premijera ne treba abolriati iz priče, on je dio cijele te igre koja se događa”, rekla je Benčić te dodala da ovakav diskurs postoji smao zato da se ne bi vidjelo i bilo u prvom plano da se “ništa ne radi ondje gdje bi se trebalo raditi”.

Habijan joj je uzvratio da primjenjuje dvostruka mjerila te da bi ponekad trebala krenuti i od sebe. “Vi, ali i drugi iz oporbe, kad se obraćate zastupnicima HDZ-a govorite da smo lopovi, kriminalci. Ja ne znam što očekujete, da nitko ne odgovori”, rekao je. Benčić pak tvrdi da nikada nije rekla da su svi HDZ-ovci kriminalci već da samo kaže “da je stranka sudjelovala i presuđena za koruptivno kazneno djelo. To nije uvreda, to je presuđena stvar”.

Tko živi u paralelnom svemiru?

Premijer je najavio da će vlada blokirati, odnosno ignorirati predsjednika. Habijan u tome ne vidi nikakav problem. “Dijalog je takav kakav je”, kaže te dodaje da je premijer pristojno pozvao predsjednika na sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, a da ovaj ne odgovara.

“Konstantno se od strane Vlade i premijera poziva predsjednika na dijalog. Vlada je bila strpljiva. Ali što kad vam se kaže da ste banda, kad osoba ne želi dijalog? Ja se slažem da je to problem, ali mora ga riješiti predsjednik”, rekao je.

Benčić bojkot predsjednika smatra apsolutno nedopustivim jer predsjednik i Vlada po zakonu su dužni surađivati: “Ne može niti jedna državna institucija bojkotirati drugu. Nije me briga za njihov odnos privatno, govorimo o odnosu predjsednika i premijera. Ako to ne srede, ne rade svoj posao”.

Predsjednik se, kaže Habijan, konstantno ovako ponaša. “Smatram da to nije normalno. Ljudi navečer biraju gledati Mistera Beana ili predsjednika države. Sve je na njemu. Premijer poziva da se sastanu, on ne odgovara. Što, da ga policija privede na sastanak? Već nekoliko mjeseci imamo takvu situaciju, ništa strašno se ne događa, sve funckionira. Sve je na njemu. Jedino što se može desiti je da se počne ponašati sukladno ustavu. Teško mi je zamisliti to poznavajući ga svo ovo vrijeme, ali možda se čuda dese”, rekao je Habijan. Za opoziv predsjednika kaže da nije realna opcija u ovom trenutku.

Benčić tvrdi da je veći problem od komunikacije “dva brda” to što država ne funckionira već duže vrijeme. “Na razini same Vlade, dužnosnici su pod istragama. Uhapšeni ministar (Darko Horvat) zamijenjen je ministrom za kojeg također saznajemo da se nad njim vrše izvidi (Ivan Paladina), u trenutku imenovanja se znalo da ima dvije živuće kaznene prijave. Ozbiljan problem je što država stoji na mjestu. I Vlada i državna uprava su disfunckionalane, stoji se na mjestu mjesecima”, rekla je Benčić.

Potom je između dvoje zastupnika zaiskrilo.

“Slušajući kolegicu Benčić imao sam osjećaj kao da živim u nekom paralelnom svemiru”, rekao je Habijan, a Benčić mu je uzvratila: “Pa vi živite u paralelnom svemiru. Vi ste iz HDZ-a, ja znam da vi živite u paralelnom svemiru, nije to osjećaj”.

“Ponovno mi upadate u riječ, ja sam doista mislio da ste fina i pristojna zastupnica i da ćete mi dopustiti da završim misao, ali sam se malo razočarao”, rekao je Habijan, a Benčić se ubacila: “Niste to sigurno mislili”.

Habijan je na kraju komentirao najavljenu rekonstrukciju Vlade koja je prvobitno bila najavljena do Uskrsa: “Bit će onako kako je premijer rekao, u vrijeme kad on odluči. Ja se nadam vrlo uskoro, sve ide svojim tokom i ne vidim čemu panika”.

