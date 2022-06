Dušanović: HDZ kao da odustaje od Splita

Podijeli:







Izvor: N1

Splitske izbore, koji se održavaju u nedjelju, i očekivanja građana u N1 Studiju uživo komentirao je direktor agencije MASMI Igor Dušanović.

Je li Ivica Puljak povukao dobar potez kada je odlučio izazvati prijevremene izbore? Po rezultatima neovisnih anketa potez je bio opravdan i on bi mogao biti pobjednik izbor, smatra Dušanović.

VEZANA VIJEST Puljak: Drugi bi skupljali žetončiće po kavanama, mi smo vratili odluku građanima

“Ono što je bitno reći je da su svaki izbori dobri, uključuju nas građane, osvještavaju teme bitne nama i daju prliku nama da sudjelujemo. Začuđuju reakcije oporbe koja na izborima ima šansu doći na vlast, da se s lijeve strane dosta postavljaju kao da se izborima gubi vrijeme. Jedini koji su potpuno otvoreno govorili da trebaju izbori, bio je Most”, rekao je Dušanović.

“Prema anketama koje smo radili prošle godine, Puljka su birali zbog tri ključne stvari – poznaje probleme Splita, donosi promjenu i ima drugačiju viziju razvoja Splita. Ne čini se da je došlo do zamora ili razočaranja Puljkom, čini se da je iskoristio trenutak i vidio da mu ljudi žele dati još malo vremena da bi mogao ostvariti što je obećavao i da ga u ovom trenutku nemaju razloga penalizirati”, dodao je Dušanović.

Puljku očito nije štetila ni nedavna sexting afera.

“Ima niz stvari koje se događaju, mi kao društvo malim korupcijskim aferama, korak po korak, smo se senzitivizirali i pasivizirali, postalo je nevažno. S druge strane moramo uzeti u obzir da mi uglavnom biramo manje zlo, a rijetko zbog racija ili emocije. Treće, doživljavamo političare kao kultne figure. Po istraživanjima, kada vođa kulta kaže da je netko pretkazanje, da će doći do apokalipse, i to se ne dogodi, slijedba postaje još više lojalna i tu je neka logika ‘podržat ćemo ga i dalje, oni ostali su protivnici’. Pitanje je gdje je granica. Ako gledamo oporbu, ona je preslaba i premalo mjesta ima i kad oni povuku granicu, to izaziva dugoročne efekte. Veliki efekt i utjecaj na društvo možemo imati kad HDZ povuče granicu. Oni su ti ključni koji mogu reći – sad je bilo dosta svega onoga što je u našem naslijeđu”, rekao je Dušanović.

Komentirao je i HDZ-ovog kandidata Zorana Đogaša.

“Doima se uglađeno, HDZ se vraća poziciji Opare, maknuli su se malo od Vice Mihanovića. Dali su kandidata jednake osobnosti kao Puljak, pitanje je koja je sad suštinska razlika među njima. Ako sam prije dao glas Puljku, što je ono što me u Đogašu privlači da bih glasao za njega. Drugo, ono što su počeli u debatama govoriti i druge stranke i drugi kandidati, o povezanosti Splita i HDZ-a. Kao da HDZ odustaje, kao da na jedan način pokazuje da nema svog kadra i da nema neku dugoročnu politiku u Splitu da mogu istaknuti svog jakog kandidata. Imali smo dva izbora u godinu dana i vidjeli njihova dva vrlo nepoznata kandidata”, rekao je Dušanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.