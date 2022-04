Podijeli:







Dubrovački gradonačelnik Mato Franković komentirao je u Dnevniku N1 zašto je poslao pismo Vijeću ministara BiH u kojem traži da se privremeno zaustave pripreme za gradnju zračne luke u Trebinju dok se ne utvrdi mogući utjecaj tog projekta na okoliš uključujući tu i rijeku Omblu.

Komentirajući kakav bi to bio utjecaj aerodroma Mato Franković je rekao:

“1989. napravljene su vodozaštitne zone ovog područja i to znači direktan utjecaj na izvorište rijeke Omble i zato sam poslao dopis Vijeću BiH i upozorio da su potpisnici zajediničkih ugovora Vlade Hrvatske, BiH i Srbije, da se moramo pridržavati ciljanih mjera po pitanju zaštite okoliša i tražio sam privremeno obustavljanje projekta do izrade studije utjecaja na okoliš. Šokirala me reakcija vodećih ljudi Vijeća ministara BiH gdje ističu da mi želimo zaustaviti njihov projekt, kako smo ljubomorni, a nisu ušli u meritum stvari da su njihovi prethodnici preuzeli okolišne obveze koje su dužni poštovati.”

Franković je rekao da se konzultirao s ministrom Tomislavom Ćorićem, ali s premijerom nije razgovarao. “Župan Dobroslavić je snažno također reagirao na ovu izgradnju. U Hrvatskoj imamo unisono promišljanje. Nismo protiv gradnje, ali prije toga je potrebno dokazati da neće negativno utjecati na izvorište rijeke Omble.”

Također je istaknuo da mu je nevjerojatno da izgradnju zračnu luke u BiH financira vlada Srbije. “Zašto, nije jasno. Koliko god oni to htjeli pretvoriti u politikanstvo, ovo to nije.”

Na pitanje može li zračna luka u Trebinju ugroziti dubrovačku, Franković je rekao: “Ne, ona se nalazi u Schengen zoni i tu nema problema. Vlada Srbije tu očito ima druge namjere za koje ne znamo kakve su.”

