Državni vrh konačno složan: Optužnice iz Srbije protiv pilota su političke

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u N1 Newsroomu komentirao je vijest da je u Srbiji potvrđena optužnica protiv hrvatskih pilota.

“Prvo, srbija se ponaša kao regionalni milicajac. Njihovo ponašanje je neprihvatljivo i Hrvatska mora pronaći način kako to spriječiti. Ako ne možemo to sami, moramo tražiti potporu naših partnera, ali nisam siguran da je to ova Vlada, posebno ministar Grlić Radman to u stanju", rekao je Grbin. Osvrnuo se i na moguće posljedice za optužene hrvatske časnike.

Sve pročitajte OVDJE.