Podijeli:







Izvor: N1

Novinar Hrvoje Belamarić govorio je u Novom danu o problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom kao i o problemima s osobnim asistentima.

Novinar Hrvoje Belamarić u potrazi je za osobnim asistentom, a u Novom danu je ispričao s kakvim se sve problemima pritom susreće.

VEZANE VIJESTI Zna li država kakva prava imaju osobe s invaliditetom? Belamarić: Idem u veliku bitku za zakon o socijalnim uslugama u kućama

“Nije tu važan samo zdravstveni sustav, to je prije svega socijalni sustav. Zašto? Ova država osobama s invaliditetom ne daje pravo na izbor. Mi bismo trebali ili u domove ili umrijeti, ali ne bismo trebali biti tu negdje. Nas sustav ne prepoznaje kako živimo i funkcioniramo. Ne tražim da mi netko četiri sata priča priče, nego da me digne, obuče me, da mi jesti. S tim zdravi ljudi nemaju problema.”

Belamarić otkriva da se snalazi tako što radi dva posla. Također, neumorno se bori za sve osobe s invaliditetom, apelirajući na vladajuće da sustavno riješe problem.

“Koliko ljudi leži trenutno u krevetu i ne mogu se dići, a nemaju nikoga? Pitamo li za njih”, pita se.

Na pitanje kakve odgovore dobiva od ljudi iz sustava, kaže: “Već niz godina ministri ne dolaze u emisiju jer nemaju što reći. Država ima toliko novaca, a i od EU fonda može uzeti novce, dati za socijalne usluge u kućama i osobama s invaliditetom da imaju skrb. Asistenti koje dobijemo na četiri sata, to su osobni asistenti za rok od četiri sata. Ja ga još nemam i još čekam državu da odluči kad ću ga dobiti.”

Belamarić zato preko oglasa trži pomoć. “Država ima sreću što sam blesav pa radim posao države. Čekam već dva mjeseca invalidninu”, otkriva.

Naglašava opetovano da su mnogi u problemima:

“Bilo bi dobro da se nešto promijeni, mi kao društvo bismo pokazali zrelost. Jučer je bio praznik, država na nas obično zaboravi taj dan – država ne plaća osobne asistente vikendom i praznikom – tko te ljudi onda oblači, nahrani blagdanom… To govori o nama kao društvu. Zašto ovo nije tema broj jedan?”

Dodaje da je bio i kod gradskih vlasti, no dok država ne donese zakon, oni ne mogu ništa.

“Potreban je zakon o socijalnim uslugama u kućama, pa pravilnik kako će ti ljudi funkcionirati, to treba podijeliti po kvartovima. U stranim zemljama čovjeka se više ne stavlja u dom nego se ostavlja u njegovoj sredini. Mi to nismo sposobni, ni u Zagrebu, a kako je tek u malim mjestima… Cijeli sustav socijalne skrbi treba srušiti i raditi nanovo”, rekao je Belamarić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.