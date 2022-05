“Društvo nema dovoljno povjerenja u žene da će za sebe donijeti najbolju odluku”

Podijeli:







Voditeljica programa reproduktivna prava iz RODA Daniela Drandić u N1 Newsnightu je govorila o odnosu prema ženama i reproduktivnom zdravlju nakon slučaja trudnice kojoj su liječnici odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč tome što je bebi otkriven zloćudni tumor na mozgu.

Daniela Drandić zahvalila je Mireli Čavajdi što je unatoč takvoj boli našla hrabrosti zauzeti se za sve žene u Hrvatskoj.

“Problematično je to da se vidi sve što smo radili ili nismo u zadnih 20 godina. Dopustili smo da dođe do takve situacije gdje šaljemo žene u velikoj boli u Sloveniju koja ima sličan zakon našem. Te žene godinama plaćaju više od 5.000 eura da mogu doći do prekida trudnoće u tom visokom stupnju i svoje nečinjenje svaljujemo na leđa tih žena i šaljemo ih u susjednu zemlju da dobiju skrb koju bi trebale u hrvatskoj na teret HZZO-a”, rekla je Drandić i dodala:

“Ovakve se situacije događaju i nasreću ih ima malo. Svako malo procuri neko iskustvo, po procjeni dva do tri godišnje, no pitanje je koliko ih je stvarno. Mi ni ne znamo koliko žena ide na takav zahvat u Sloveniju jer o tome nemamo statistiku.”

Drandić ističe da žene u takvim situacijama imaju nekoliko opcija za liječenje, ali one im se trebaju prezentirati i pojasniti.

“Takav odnos prema ženama vidimo u svim sferama reproduktivnih zdravlja. Ženama se ne priča, ne daju im se informacije i nema se dovoljno povjerenja u njih da će za sebe donijeti najbolju odluku, zato kao društvo moramo promijeniti način na koji gledamo žene”, rekla je.

Dodala je da se u zdravstvenom sustavu unazad nekoliko godina nije promijenilo puno, ali se nakon istupa nekadašnje saborske zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić promijenila svijest građanki da ne moraju trpjeti bolove i da imaju svoja prava.

